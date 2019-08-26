Тревожное воскресенье: алтайские энергетики ликвидировали повреждение на ЛЭП в сложных погодных условиях

Рано утром в воскресенье на пульт дежурного диспетчера Алтайского филиала Россети Сибирь поступил сигнал об отключении воздушной линии 110 кВ «Петропавловская — Солонешенская». Как известно, у энергетиков нет выходных, поэтому работа по восстановлению электроснабжения территории началась незамедлительно. В течение часа большая часть жителей, оставшихся без электричества, была запитана с помощью резервных источников снабжения электроэнергии (РИСЭ).

Место повреждения линии удалось обнаружить быстро. Бригады Белокурихинских электрических сетей приступили к аварийно-восстановительным работам. По оценке специалистов, обрыв провода произошел в месте, где трасса ЛЭП проходит через зону повышенной ветровой нагрузки. Провод здесь постоянно подвергается воздействию порывов ветра, даже если на всей остальной территории района полный штиль.

Наша территория имеет отличительную особенность в виде разнообразного рельефа и климатических зон, — говорит директор производственного отделения Белокурихинские электрические сети Николай Сычев. — Линии электропередачи проходят по горам, низинам, расположены вот в таких местах, где имеется сильнейшая роза ветров. Персонал этих трудностей не боится. В любое время дня и ночи, независимо от того, выходной это день или праздничный, все до одного руководствуются одним принципом: «Если в работе электрооборудования случился сбой, ликвидировать это нарушение нужно как можно оперативно».

В работах по устранению технологического нарушения на линии электропередачи 110 кВ были задействованы 20 человек и 9 единиц техники. Нормальную схему электроснабжения потребителей энергетики восстановили к 13.00.