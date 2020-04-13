Три мифа о работе сети магазинов «Вкусная жизнь» во время пандемии

Миф 3. Обработка помещений производится редко

«Вкусная жизнь» заботится о своих покупателях и сотрудниках. Ежедневно во всех магазинах сети проводится кварцевание и санитарная обработка помещений.

Продавцы работают в защитных масках и перчатках. Все поверхности каждые два часа обрабатываются специальными хлорсодержащими средствами.