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Три мифа о работе сети магазинов «Вкусная жизнь» во время пандемии

Фирменная сеть магазинов «Вкусная жизнь» продолжает свою работу в штатном режиме, для того чтобы обеспечить барнаульцев всеми необходимыми продуктами. Мы решили развеять страхи жителей города, которые возникли в это нелегкое время.

Продукты.
Продукты.
Фото: архив сети магазинов «Вкусная жизнь»
Миф 1. Поставки продуктов прекратили — на всех не хватит

Поставки сырья с производства в магазины сети «Вкусная жизнь» производятся ежедневно и бесперебойно.

В сети большой выбор мяса — говядины, свинины, курицы, индейки. Разнообразие мясных деликатесов, субпродуктов на любой вкус и кошелек. Такого ассортимента нет нигде в городе.

Миф 2. Коронавирусом можно заразиться от других покупателей

В сети магазинов «Вкусная жизнь» можно позвонить на горячую линию — уточнить наличие товара, а также забронировать его. Это сократит время контакта с другими покупателями — потребуется всего несколько минут, чтобы оплатить и забрать заказ в магазине.

Продукты.
Продукты.
Фото: архив сети магазинов «Вкусная жизнь»
Миф 3. Обработка помещений производится редко

«Вкусная жизнь» заботится о своих покупателях и сотрудниках. Ежедневно во всех магазинах сети проводится кварцевание и санитарная обработка помещений.

Продавцы работают в защитных масках и перчатках. Все поверхности каждые два часа обрабатываются специальными хлорсодержащими средствами.

Цены на фото могут отличаться от действительных

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