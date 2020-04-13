Три мифа о работе сети магазинов «Вкусная жизнь» во время пандемии

Поставки сырья с производства в магазины сети «Вкусная жизнь» производятся ежедневно и бесперебойно.
В сети большой выбор мяса — говядины, свинины, курицы, индейки. Разнообразие мясных деликатесов, субпродуктов на любой вкус и кошелек. Такого ассортимента нет нигде в городе.
В сети магазинов «Вкусная жизнь» можно позвонить на горячую линию — уточнить наличие товара, а также забронировать его. Это сократит время контакта с другими покупателями — потребуется всего несколько минут, чтобы оплатить и забрать заказ в магазине.
«Вкусная жизнь» заботится о своих покупателях и сотрудниках. Ежедневно во всех магазинах сети проводится кварцевание и санитарная обработка помещений.
Продавцы работают в защитных масках и перчатках. Все поверхности каждые два часа обрабатываются специальными хлорсодержащими средствами.
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