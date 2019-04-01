Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 апреля 4°C
912

Три причины заехать на новую АЗС «Лукойл» возле «Волны» в Барнауле

В Барнауле на ул. Власихинской, 61-а (недалеко от ТРЦ «Волна» и кольцевой развязки) заработал новый автозаправочный комплекс под брендом «Лукойл». Первых покупателей ждет сюрприз. И это не единственный повод заправиться на новой АЗС.

Новая АЗС «Лукойл» возле «Волны» в Барнауле.
Новая АЗС «Лукойл» возле «Волны» в Барнауле.
Анна Зайкова.
Причина № 1: выгодные акции.

В течение месяца, с 29 марта по 30 апреля, бензин АИ-95 на этом автозаправочном комплексе будет продаваться по цене АИ-92.

Причина № 2: качественное топливо.

В компании это строго контролируют: специалисты приезжают внепланово, отбирают пробы из бензовоза в момент приёмки или из резервуара и отправляются на экспертизу. Кроме того, ежеквартально проводят подробный анализ качества всей линейки нефтепродуктов.

Качество топлива — одно из из традиционных преимуществ «Лукойла», наряду с широкой линейкой. Так, на новой АЗС автомобилистам доступны бензины АИ-92, АИ-95, АИ-98, дизельное топливо, сжиженный газ и линейка премиального топлива «Экто».

Новая АЗС «Лукойл» возле «Волны» в Барнауле.
Новая АЗС «Лукойл» возле «Волны» в Барнауле.
Анна Зайкова.
Причина № 3: крутой минимаркет.

АЗС «Лукойла» в Алтайском крае славятся хлебобулочными и кондитерскими изделиями собственного производства, а также широким ассортимент других товаров, в том числе под собственными торговыми марками «Sweeter» и «SP». И, конечно, качественным зерновом кофе — как в кофейнях.

Не так давно в минимаркетах на АЗС «Лукойл» появилась линейка ЗОЖ-товаров (льняные хлебцы, тыквенные каши для завтрака, кедровое молоко, тминная смесь и другое).

Напомним, на некоторые АЗС «Лукойл» в Алтайском крае вполне могут бросить вызов даже ресторанам.

Подробнее о том, кто отслеживается качество топлива и как изменяется сервис на АЗС читайте в интервью с генеральным директором компании «Горно-Алтайск Нефтепродукт» (развивает сеть АЗС под брендом «Лукойл» в Алтайском крае и Республике Алтай и сеть АЗС под брендом «Салекс» и «Сибнефть» в Республике Алтай) Евгением Гостеевым.

Срок акции с 29.03.2019 по 30.04.2019 г. АЗС № 48, Власихинская, 61-а. В акции принимают участие физические лица. Организатор акции ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт». Информация о ценах на фото является недействительной.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость