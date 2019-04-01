Три причины заехать на новую АЗС «Лукойл» возле «Волны» в Барнауле

В течение месяца, с 29 марта по 30 апреля, бензин АИ-95 на этом автозаправочном комплексе будет продаваться по цене АИ-92.
В компании это строго контролируют: специалисты приезжают внепланово, отбирают пробы из бензовоза в момент приёмки или из резервуара и отправляются на экспертизу. Кроме того, ежеквартально проводят подробный анализ качества всей линейки нефтепродуктов.
Качество топлива — одно из из традиционных преимуществ «Лукойла», наряду с широкой линейкой. Так, на новой АЗС автомобилистам доступны бензины АИ-92, АИ-95, АИ-98, дизельное топливо, сжиженный газ и линейка премиального топлива «Экто».
АЗС «Лукойла» в Алтайском крае славятся хлебобулочными и кондитерскими изделиями собственного производства, а также широким ассортимент других товаров, в том числе под собственными торговыми марками «Sweeter» и «SP». И, конечно, качественным зерновом кофе — как в кофейнях.
Не так давно в минимаркетах на АЗС «Лукойл» появилась линейка ЗОЖ-товаров (льняные хлебцы, тыквенные каши для завтрака, кедровое молоко, тминная смесь и другое).
Напомним, на некоторые АЗС «Лукойл» в Алтайском крае вполне могут бросить вызов даже ресторанам.
Подробнее о том, кто отслеживается качество топлива и как изменяется сервис на АЗС читайте в интервью с генеральным директором компании «Горно-Алтайск Нефтепродукт» (развивает сеть АЗС под брендом «Лукойл» в Алтайском крае и Республике Алтай и сеть АЗС под брендом «Салекс» и «Сибнефть» в Республике Алтай) Евгением Гостеевым.
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