Три причины заехать на новую АЗС «Лукойл» возле «Волны» в Барнауле

Причина № 2: качественное топливо.

В компании это строго контролируют: специалисты приезжают внепланово, отбирают пробы из бензовоза в момент приёмки или из резервуара и отправляются на экспертизу. Кроме того, ежеквартально проводят подробный анализ качества всей линейки нефтепродуктов.

Качество топлива — одно из из традиционных преимуществ «Лукойла», наряду с широкой линейкой. Так, на новой АЗС автомобилистам доступны бензины АИ-92, АИ-95, АИ-98, дизельное топливо, сжиженный газ и линейка премиального топлива «Экто».