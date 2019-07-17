Три рецепта домашних хот-догов на любой вкус

17 июля в США празднуют день хот-дога. Altapress.ru подготовил три вкусных рецепта домашних хот-догов и много интересных фактов о любимом блюде американцев.

Домашние хот-доги

Хот-дог с фаршем и сырным соусом

Для приготовления хот-дога вам понадобится:

250 грамм мясного фарша, два зубчика чеснока, 50 грамм репчатого лука, 150 грамм томатного соуса, 120 мл говяжьего бульона, 2 сосиски, ½ багета, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки.

Для сырного соуса вам понадобится:

120 мл жирных сливок, 60 грамм сливочного сыра, 100 грамм твердого сыра, соль и специи по вкусу.

Приготовление:

Для начала обжарьте фарш с измельченными луком и чесноком. Добавьте в сковороду томатный соус, бульон и приправы. Тушите до готовности фарша. Поджарьте сосиски. Багет разрежьте поперек на две части, а затем делаем глубокий продольный надрез. После чего раскрытый «бабочкой» багет обжариваем с двух сторон на сковороде.

Для соуса взбиваем сливки и сливочный сыр. Добавляем твердый сыр и готовим до расплавления. Соединяем ингредиенты хот-дога, сверху поливаем соусом.

Хот-дог с овощами и сладким соусом

Для приготовления хот-дога вам понадобится:

2 сосиски, овощи, ½ багета с маком или пармезаном, 90 мл кетчупа, 70 грамм коричневого сахара, 15 мл соуса «Барбекю», 30 мл меда, 20 мл вустерского соуса, соль и перец, чесночный порошок по вкусу.

Приготовление:

Для приготовления соуса соедините кетчуп, сахар, соус «Барбекю», мед, вустерский соус, соль, чесночный порошок и бальзамический уксус. Перемешайте. Поставьте на огонь и дождитесь кипения. Затем сразу же снимите с огня.

В сосисках сделайте перекрестные надрезы и поджарьте. Разрезаем половинку багета на 2 части (поперечно). Каждую часть багета надрезаем продольно и подрумяниваем на сковороде. Багет раскрытый «бабочкой» обжариваем с двух сторон на сковороде. Нарезаем овощи. Собираем готовые ингредиенты в хот-дог и поливаем соусом.

Хот дог в лепешке

Для приготовления хот-дога вам понадобится:

4 тортильи, 2 сосиски, 120 грамм твердого сыра, 80 грамм томатного соуса, 30 грамм майонеза, зеленый лук по вкусу.

Приготовление:

На сухую сковороду поместите лепешку. Посыпьте сыром и измельченным луком. Накройте второй лепешкой. Обжариваем с обеих сторон. Выкладываем на тарелку и смазываем томатным соусом одну из сторон лепешки. Выкладываем сосиску и заворачиваем ее в трубочку. Поджариваем получившийся хот-дог на сковороде. Майонез подаем в качестве соуса или поливаем сверху.

Хот-доги Коллаж: altapress.ru. Фото: ресурс Bon appetit

День рождения хот-дога

Каждая третья среда июля в США — Национальный день хот-дога. В 2019 году праздник выпадает на 17 июля. Это блюдо американцы считают частью своей культуры. Праздник ввели еще в 1957 году, пишут РИА Новости.

Точно сказать откуда появилось название не могут даже сами жители Америки. На русский «hot dog» переводится как «горячая собака». Версий несколько. Название могло появится из-за схожести сосиски в этом блюде с собакой породы «такса». Или из-за того что у фургончиков с булочками регулярно «попрошайничали» собаки.

Интересные факты о хот-догах

Сигурни Уивер с наслаждением поедает хот-дог , 1983 год. klikabol.mirtesen.ru

Ежегодно американцы съедают около 60 хот‑догов каждый. А за лето все жители США потребляют примерно 7 млрд таких булочек с сосиской — с общей скоростью 818 хот‑догов каждую секунду.

Уже давно существуют чемпионаты по скоростному поеданию хот-догов.

Последний рекорд по поеданию хот‑догов побил 34-летний Джоуи Честнат. В него влезло 74 хот-дога за 10 минут. И это его одиннадцатая по счету победа, пишет RT.

Среди женщин тоже есть отличившиеся — 42‑летняя Соня Томас. Ей удалось употребить 45 хот‑догов за 10 минут.

Самый большой хот-дог в мире — длинной 203,8 метра и весом 265 килограмм. Его приготовили в Парагвае в 2011 году. Блюдо попало в книгу рекордов Гиннесса.