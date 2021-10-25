Три сотни единиц спецтехники будут очищать Барнаул от снега в зимний период

Порядка 300 единиц дорожной техники будет работать на улицах Барнаула в зимний период. При этом около 250 машин стоят на балансе муниципального «Автодорстроя». Об их готовности к зимнему сезону рассказал на выездном совещании главе города Вячеславу Франку руководитель «Автодорстроя» Андрей Курышин.

«Уже сегодня 210 единиц спецтехники готовы выйти на улицы города, еще часть в ближайшее время будет переоснащена после работ в осенний период. Также заготовлено 44 тыс. тонн песчано-соляной смеси с 15% концентрацией соли, что на уровне средней потребности прошлых лет. Всего в зимний период предприятием обслуживается более семи млн кв.м. улично-дорожной сети города. Это более 1200 дорог, почти 120 тротуаров, 690 остановок общественного транспорта, а также сельские дороги», — уточнил руководитель «Автодорстроя».

По словам градоначальника, с этого года полномочия по очистке внутриквартальных проездов будут переданы в районные администрации. На эти цели им выделены необходимые средства. Еще ряд территорий убирает МБУ «Благоустройство и озеленение». Учреждению также выделены средства на покупку уборочной техники в зимний период.

Спецтехника. Источник: barnaul.org

Таким образом, всего на уборке городских улиц и дорог в зимние месяцы будет занято порядка 300 единиц техники.

Также глава города подчеркнул, что при этом «Автодорстрой» по-прежнему является главным предприятием, отвечающим за уборку городских улиц в зимний период.

Оснащение предприятия необходимой техникой, таким образом, остается приоритетной задачей.

Спецтехника. Источник: barnaul.org

«Ежегодно происходит процесс обновления дорожной техники и в этом нас активно поддерживает правительство Алтайского края и лично губернатор Виктор Томенко. Более десятка техники было закуплено за счет краевого бюджета в прошлом году, еще четыре машины передано нам в этом сезоне. Мы также предусматриваем средства в городском бюджете — до конца года будет приобретено 12 единиц техники на сумму более 100 млн рублей», — рассказал Вячеслав Франк.

Что касается финансирования обслуживания барнаульских дорог, то из городской казны на эти цели выделено 350 млн рублей.

По словам градоначальника, вся дорожная техника оснащена системой ГЛОНАСС, а поэтому горожане смогут видеть и контролировать процесс работы снегоуборочной техники.

В период обильных снегопадов возможно привлечение дополнительной техники сторонних организаций. Эта схема уже отработана. Вячеслав Франк напомнил, что в течение двух лет работает новая схема уборки территории, которая доказала свою эффективность.

В целом глава города отметил, что дорожная техника готова к уборке города в зимний период.

Справка

Парк городской дорожной службы включает 256 единиц снегоуборочной техники, в том числе 174 единицы специализированных машин: 16 лаповых снегопогрузчиков, 4 тяжелых и 17 средних грейдеров, 12 фронтальных погрузчиков, 5 мини-погрузчиков, 4 грейферных погрузчика, 6 шнекороторов, 60 самосвалов, 61 комбинированная дорожная машина.

До конца 2021 года «Автодорстрой» за счет бюджета города дополнительно приобретет 12 единиц техники. В их числе — пять новых комбинированных уборочных машин ДМК-70 М на базе автомобиля МАЗ и четыре коммунальные машины МК.03 на базе трактора Беларус 82. Это универсальная всесезонная дорожная техника для содержания улично-дорожной сети.

В зависимости от оснащения навесным оборудованием она может использоваться как для зимних, так и для летних работ по санитарной очистке дорог. Без навесного оборудования самосвал может использоваться для перемещения грузов (снега, асфальтобетона, щебня). Трактор с ковшом — для погрузки, разгрузки грузов, при оборудовании отвалом — для планировочных работ во время дорожного ремонта.