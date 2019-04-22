ТРЦ GALAXY дарит миллион рублей за покупки

GALAXY регулярно радует жителей и гостей Барнаула различными мероприятиями и интересными проектами. Вот и на этот раз торгово-развлекательный центр GALAXY хотят поощрить своих самых активных покупателей и подарить денежные призы на общую сумму в миллион рублей.

Всего-то нужно чаще покупать и отдыхать в GALAXY, а сделать это более чем просто: ведь там собраны любимые магазины барнаульцев, а также кафе, рестораны, кинотеатр, боулинг, ледовый каток, город развлечений «Веселкино» и детские площадки. Помимо полного пула магазинов на любой вкус и кошелек, в GALAXY практически каждую неделю проходят различные развлекательные мероприятия. Поэтому бесспорно можно отметить, что ТРЦ GALAXY стал местом притяжения всех жителей и гостей города.

Основные правила Акции: С 5 апреля по 15 мая нужно совершать покупки от 1000 рублей в отделах Торгово-развлекательного центра GALAXY. Обязательно сохранять у себя все оригинальные кассовые чеки , подтверждающие ваши покупки , до времени проведения розыгрыша. Чеки нужно регистрировать в электронном варианте на сайте pervymall.ru. Проверка ваших чеков займет определенное время, поэтому советуем вам не затягивать и регистрировать их прямо в торговом центре, тем более там установлен бесплатный wi-fi. 19 мая , с 15.00 до 17.00, в Торгового-развлекательном центре GALAXY , в центральном атриуме , состоится Розыгрыш призов при помощи генератора случайных чисел. Генератор случайный чисел — это сторонний интернет сервис, поэтому розыгрыш пройдет максимально честно и справедливо. Результаты розыгрыша будут выводиться на большой экран, и победители будут определены сразу же. Очень важное условие — ваше личное присутствие во время проведения розыгрыша обязательно.

Помимо главного розыгрыша, посетителей ТРЦ GALAXY в этот день ждет выступление очень зажигательной и уже полюбившейся барнаульцами группы OFB Orcestra и развлекательные конкурсы на призы от партнеров.

Теперь самое интересное , призовой фонд Акции: 10 призов по 50 000 рублей,

1 главный приз — 500 000 рублей. Количество чеков, участвующих в розыгрыше, не ограничено, это значит, что один участник может выиграть сразу несколько призов.

Зарегистрировать чек и ознакомиться с подробными правилами Акции вы можете на сайте ТРЦ GALAXY или пройдя по этой ссылке.

Согласитесь, такого в Барнауле ещё не было! Обязательно примите участие, ведь победить может абсолютно каждый из вас!

Организатор розыгрыша: ТРЦ GALAXY. Срок проведения розыгрыша: 05.04.2019−19.05.2019 г.г. Подробную информацию об организаторе, правилах проведения розыгрыша, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения, а так же регистрация участников — на сайте pervymall.ru