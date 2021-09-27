Царские радости. «Засмотрись» кино и сериалами от «Дом.ру»

Авторы креативной концепции обращаются к образу царя и членов его семьи. Рекламная кампания нацелена на продвижение онлайн-кинотеатра и ТВ-приставки Movix Pro. Главный герой олицетворяет собой взыскательного клиента, получающего цифровые сервисы «Дом.ру» наивысшего качества.

Что касается самого продукта, то в пакеты «Засмотрись» входит скоростной интернет до 500 Мбит/с, более 190 каналов цифрового ТВ и более ста тысяч разнообразных фильмов и сериалов от ivi.ru, Amediateka.ru и Start.ru.

Кроме того, клиент получает в рассрочку приставку Movix Pro с голосовым управлением.

Подключая «Засмотрись» в сентябре и октябре 2021 года, клиент получает скидку 50% на 2 месяца.

Илина Кан,

директор по b2c компании «ЭР-Телеком Холдинг»:

— Потребности наших клиентов быстро меняются, и для нас важно, чтобы новая тарифная линейка включала в себя самые актуальные услуги и продукты. Основные ожидания наших клиентов, это разнообразный топовый контент и стабильный интернет, а также возможность пользоваться всеми сервисами без переплат. Все это мы подготовили в новых пакетах «Засмотрись».

С подробными условиями оказания услуг, тарифами, ограничениями и требованиями к услугам вы можете ознакомиться на сайте www.dom.ru

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