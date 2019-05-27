Царское наслаждение: как в Барнауле открылась 9-я «Грильница»

Многие люди пришли с детьми — для маленьких посетителей «Грильница» предложила не только свое традиционное меню, но еще бесплатные настольные игры, аквагрим, мастер-классы и конкурсы для малышей и фотобудка. Гостей развлекала веселая большая Шаурма — с ней охотно фотографировались не только дети, но и взрослые. Для гостей была представлена 3 х-часовая шоу программа с розыгрышами и призами. Фотографии с мероприятия сразу же летели в Инстаграм, ведь за снимок, набравший больше всего лайков, «Грильница» вручала приз.

Заработать сертификат на шаурму или роллы можно было и без фото: организаторы приготовили много других конкурсов. Гости погружались в историю «Грильницы», делились мнением и впечатлениями 8-летней дружбы с легендарным местом.

Те, кому не удалось победить в конкурсах, совсем не расстроились, ведь в день открытия ресторана «Царскую» шаурму — топ продаж — можно было купить всего за 99 рублей.

Открытие 9-го ресторана «Грильницы» в Барнауле. Фото предоставлено рекламодателем.

Как рассказал основателей «Грильницы» Дмитрий Иванов, новый ресторан будет доставлять еду по всему Индустриальному району Барнаула. Само заведение выглядит компактно, как и другие точки сети, но сидячих мест в нем оказалось достаточно много.

Дмитрий Иванов,

сооснователь «Грильницы»:

Формат этого заведения отличается от форматов других «Грильниц» в Барнауле. Мы бы хотели, чтобы вы оценили этот формат. Нам важно ваше мнение, нам важно, что вы с нами. Пожалуйста, пишите нам отзывы. Сейчас в «Грильнице» пообедать дешевле, чем купить что-то в магазине. Мы стараемся держать качество и цену, ведь самое важное даже не идея, а ее реализация. Мы верим в «Грильницу», верим в наш успех.

Через месяц новые «Грильницы» откроются в Новосибирске (это будет долгожданный ресторан) и Новокузнецке (это первое заведение в Кузбассе). Через два месяца появится точка в Красноярске. Планируется открытие еще одной «Грильницы» в Новоалтайске, в Томске (там пока по одному ресторану). Франшиза уже продана в Горно-Алтайск, есть запросы на ее покупку из Москвы.

Открытие 9-го ресторана «Грильницы» в Барнауле. Фото предоставлено рекламодателем.

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