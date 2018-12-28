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ЦБ: россияне начали скупать валюту

В октябре 2018 года на 10% вырос совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту по сравнению с сентябрем. Объем спроса превысил показатель октября 2016 года и октября 2017 года на 4% и на 22% соответственно, говорится в «Вестнике Банка России», пишет ТАСС.

Вклады в валюте.
Вклады в валюте.
Дмитрий Лямзин

В октябре 2018 года россияне приобрели 6,8 млрд долларов наличными.

Спрос населения на доллары в октябре 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 5%, а на европейскую валюту — на 23%. Доля долларов в структуре совокупного спроса сократилась до 67% против 70% месяцем ранее, доля евро увеличилась с 28% до 32%.

Количество операций по покупке гражданами наличной иностранной валюты по сравнению с сентябрем возросло на 3% и достигло 2 млн сделок. Средний размер сделки по покупке увеличился на 11% и составил $1 769.

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