ЦБ: россияне начали скупать валюту

В октябре 2018 года россияне приобрели 6,8 млрд долларов наличными.
Спрос населения на доллары в октябре 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 5%, а на европейскую валюту — на 23%. Доля долларов в структуре совокупного спроса сократилась до 67% против 70% месяцем ранее, доля евро увеличилась с 28% до 32%.
Количество операций по покупке гражданами наличной иностранной валюты по сравнению с сентябрем возросло на 3% и достигло 2 млн сделок. Средний размер сделки по покупке увеличился на 11% и составил $1 769.