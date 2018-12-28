ЦБ: россияне начали скупать валюту

В октябре 2018 года на 10% вырос совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту по сравнению с сентябрем. Объем спроса превысил показатель октября 2016 года и октября 2017 года на 4% и на 22% соответственно, говорится в «Вестнике Банка России», пишет ТАСС.