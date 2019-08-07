Целый мир в одно касание. Зачем страховым компаниям мобильное приложение

Новый сервис страхового дома «ВСК» — мобильное приложение « ВСК страхование » — сделал общение со страховой компанией максимально комфортным. Как он работает? Что может предложить страховая компания для тех, кто готовится взять в банке ипотеку? Об этом рассказал Александр Сенин, директор Алтайского филиала страхового дома «ВСК».

— Александр Валерьевич, о каких страховых продуктах нужно думать ипотечному заемщику для спокойной и уверенной жизни?

— В каждом банке есть свои требования к страхованию. Минимальное — застраховать конструктивные элементы объекта, который покупается в ипотеку. Нередко требуется также застраховать жизнь и здоровье заемщика и риск потери права собственности — это так называемое титульное страхование.

Страховой дом «ВСК» — один из лидеров страхования в России. Компания аккредитована во всех банках, предоставляющих ипотечное кредитование. И нас выбирают многие заемщики. Их привлекает большой опыт работы компании на рынке, индивидуальное обслуживание и конкурентоспособные тарифы. Чтобы получить полис, надо связаться с нашим менеджером или оставить заявку через мобильное приложение «ВСК страхование».

Мобильное приложение.

— «ВСК» предлагает ипотечным заемщикам необычный продукт «Без потерь», связанный с получением имущественного налогового вычета. Как он работает?

— Страховой продукт «Без потерь» очень интересный и удобный. После того как наш клиент приобретает полис, он может получить через дистанционный сервис помощь в получении налогового вычета. Наши специалисты помогут правильно заполнить документы и довести весь процесс до конца.

— Сегодня страховые компании стремятся избавить клиента от надоевшего бумагооборота. Как «ВСК» участвует в этом глобальном тренде?

— «ВСК» продвигает услуги в цифровом формате с 2017 года, и не потому, что это тренд или дань моде. Это нужно клиентам. С помощью мобильного приложения «ВСК страхование» наши клиенты экономят время, силы и деньги. Этот сервис позволяет оперативно решить практически все проблемы, связанные со страхованием, без посещения офиса и даже без звонка.

Когда человек оформляет в банке ипотечный кредит, ему приходится прилагать немало усилий. «ВСК страхование» существенно облегчит жизнь: надо оставить заявку через приложение, после чего с заемщиком свяжутся специалисты — они помогут подобрать необходимые условия, стоимость и доставят полис.

— Как работает мобильное приложение для других видов страхования?

— Возьмем страхование автомобилей по каско. Благодаря мобильному приложению «ВСК страхование» процесс оформления полиса стал более удобным. Например, предварительный расчет стоимости каско занимает примерно минуту и не требует загрузки документов, маршрут до ближайшей станции техобслуживания для ремонта можно построить сразу в приложении и отправиться туда с места ДТП, а настроенные push-уведомления позволят отслеживать статус урегулирования страхового события, то есть вы всегда будете знать, в какой стадии рассмотрения находится заявка. Все вопросы по работе приложения теперь также можно оперативно решить с помощью функции «Поддержка».

Добавлю также, что через мобильное приложение «ВСК страхование» можно оформить каско в рассрочку на 12 месяцев и вносить платежи небольшими суммами ежемесячно.

— Особенность страхования в том, что, если с человеком ничего не случилось, он поневоле начинает думать: «За что я платил?» Как бы вы ответили на этот вопрос?

— Есть банальное сравнение: каждый человек имеет у себя дома аптечку с лекарствами на случай болезни. Но они далеко не всегда востребованы. Так и страховой полис. Мы покупаем его для того, чтобы в трудной ситуации иметь запас денежных средств.

А мобильное приложение сделало общение со страховой компанией еще и максимально комфортным. Вот типичная история: вас залили соседи, испортив новый ремонт. Можно просто сфотографировать повреждения и документы — через мобильное приложение они тут же поступят специалистам «ВСК». После этого компания отправит сумму страхового возмещения на банковскую карту клиента. И он может начать ремонт.

— Нередко людям при покупке полиса многое непонятно, ваш профессиональный язык для обычных людей недоступен. Как с этим работает «ВСК»?

— Самое главное — открытость. Я прошу своих сотрудников в работе с клиентами полностью раскрывать все детали при оформлении полиса: какие риски застрахованы, какие исключаются из страхового покрытия и так далее. Клиент должен обладать полной информацией, иначе при наступлении страхового случая он может получить не то, на что рассчитывал.

3 факта о страховом доме «ВСК» Принцип работы компании: ответственность , открытость и порядочность. Более 28 лет работы на страховом рынке , в Алтайском крае — более 25 лет. Предлагает полную линейку страховых продуктов.

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