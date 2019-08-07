Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 августа 24°C
37

Целый мир в одно касание. Зачем страховым компаниям мобильное приложение

Новый сервис страхового дома «ВСК» — мобильное приложение «ВСК страхование» — сделал общение со страховой компанией максимально комфортным. Как он работает? Что может предложить страховая компания для тех, кто готовится взять в банке ипотеку? Об этом рассказал Александр Сенин, директор Алтайского филиала страхового дома «ВСК».

Александр Сенин, директор Алтайского филиала страхового дома «ВСК».
Александр Сенин, директор Алтайского филиала страхового дома «ВСК».
Анна Зайкова.

— Александр Валерьевич, о каких страховых продуктах нужно думать ипотечному заемщику для спокойной и уверенной жизни?

— В каждом банке есть свои требования к страхованию. Минимальное — застраховать конструктивные элементы объекта, который покупается в ипотеку. Нередко требуется также застраховать жизнь и здоровье заемщика и риск потери права собственности — это так называемое титульное страхование.

Страховой дом «ВСК» — один из лидеров страхования в России. Компания аккредитована во всех банках, предоставляющих ипотечное кредитование. И нас выбирают многие заемщики. Их привлекает большой опыт работы компании на рынке, индивидуальное обслуживание и конкурентоспособные тарифы. Чтобы получить полис, надо связаться с нашим менеджером или оставить заявку через мобильное приложение «ВСК страхование».

Мобильное приложение.
Мобильное приложение.

— «ВСК» предлагает ипотечным заемщикам необычный продукт «Без потерь», связанный с получением имущественного налогового вычета. Как он работает?

— Страховой продукт «Без потерь» очень интересный и удобный. После того как наш клиент приобретает полис, он может получить через дистанционный сервис помощь в получении налогового вычета. Наши специалисты помогут правильно заполнить документы и довести весь процесс до конца.

— Сегодня страховые компании стремятся избавить клиента от надоевшего бумагооборота. Как «ВСК» участвует в этом глобальном тренде?

— «ВСК» продвигает услуги в цифровом формате с 2017 года, и не потому, что это тренд или дань моде. Это нужно клиентам. С помощью мобильного приложения «ВСК страхование» наши клиенты экономят время, силы и деньги. Этот сервис позволяет оперативно решить практически все проблемы, связанные со страхованием, без посещения офиса и даже без звонка.

Когда человек оформляет в банке ипотечный кредит, ему приходится прилагать немало усилий. «ВСК страхование» существенно облегчит жизнь: надо оставить заявку через приложение, после чего с заемщиком свяжутся специалисты — они помогут подобрать необходимые условия, стоимость и доставят полис.

— Как работает мобильное приложение для других видов страхования?

— Возьмем страхование автомобилей по каско. Благодаря мобильному приложению «ВСК страхование» процесс оформления полиса стал более удобным. Например, предварительный расчет стоимости каско занимает примерно минуту и не требует загрузки документов, маршрут до ближайшей станции техобслуживания для ремонта можно построить сразу в приложении и отправиться туда с места ДТП, а настроенные push-уведомления позволят отслеживать статус урегулирования страхового события, то есть вы всегда будете знать, в какой стадии рассмотрения находится заявка. Все вопросы по работе приложения теперь также можно оперативно решить с помощью функции «Поддержка».

Добавлю также, что через мобильное приложение «ВСК страхование» можно оформить каско в рассрочку на 12 месяцев и вносить платежи небольшими суммами ежемесячно.

— Особенность страхования в том, что, если с человеком ничего не случилось, он поневоле начинает думать: «За что я платил?» Как бы вы ответили на этот вопрос?

— Есть банальное сравнение: каждый человек имеет у себя дома аптечку с лекарствами на случай болезни. Но они далеко не всегда востребованы. Так и страховой полис. Мы покупаем его для того, чтобы в трудной ситуации иметь запас денежных средств.

А мобильное приложение сделало общение со страховой компанией еще и максимально комфортным. Вот типичная история: вас залили соседи, испортив новый ремонт. Можно просто сфотографировать повреждения и документы — через мобильное приложение они тут же поступят специалистам «ВСК». После этого компания отправит сумму страхового возмещения на банковскую карту клиента. И он может начать ремонт.

— Нередко людям при покупке полиса многое непонятно, ваш профессиональный язык для обычных людей недоступен. Как с этим работает «ВСК»?

— Самое главное — открытость. Я прошу своих сотрудников в работе с клиентами полностью раскрывать все детали при оформлении полиса: какие риски застрахованы, какие исключаются из страхового покрытия и так далее. Клиент должен обладать полной информацией, иначе при наступлении страхового случая он может получить не то, на что рассчитывал.

3 факта о страховом доме «ВСК»
  1. Принцип работы компании: ответственность, открытость и порядочность.
  2. Более 28 лет работы на страховом рынке, в Алтайском крае — более 25 лет.
  3. Предлагает полную линейку страховых продуктов.
Как воспользоваться приложением
  1. Скачать приложение.
  2. Ввести номер мобильного телефона.
  3. Ввести специальный код из СМС и код парт­нера.
  4. Ввести индивидуальный код на скидку MARKET29
  5. Оформить полис.

Страховой Дом ВСК (САО «ВСК»). Лицензии Банка России от 11.09.2015 ОС № 0621−05, ОС № 0621−04, СИ № 0621, СЛ № 0621, ОС № 0621−03, ПС № 0621.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость