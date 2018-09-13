Цены на iPhone достигли 128 тысяч рублей

Первая из них — улучшенная версия iPhone X. Обновленный гаджет получил название iPhone XS. Он оснащен экраном в 5,8 дюйма и изготовлен из более прочного стекла, пишет bfm.ru.

Второй из представленных смартфонов — iPhone XS Max. Его отличие от базовой модели — увеличенный экран размером в 6,5 дюйма. Оба устройства поддерживают две SIM-карты.

Третья модель — бюджетный смартфон от Apple, получивший название iPhone XR. У него такой же экран, как и у iPhone 8, а боковые рамки из алюминия, а не из стали. Зато модель предлагается в разных цветах: белый, черный, красный, желтый, коралловый и синий.

Цена на iPhone XS в России будет начинаться с 88 тысяч рублей, iPhone XS Max будет стоит от 97 тысяч до 128 тысяч. Обе модели уже доступны для предзаказа, продажи начнутся 28 сентября.

Обновленный бюджетный iPhone будет стоить от 65 тысяч рублей, он появится в продаже в конце октября.

Новинки iPhone, представленные накануне Apple, не вдохновили инвесторов — акции компании подешевели на 1,3% и торгуются на отметке $220,94. Об этом свидетельствуют данные с биржи NASDAQ, пишут «Ведомости».