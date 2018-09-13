Читайте нас в соцсетях
13 сентября 11°C
Новости
Вся лента
Потребитель
69

Цены на iPhone достигли 128 тысяч рублей

Компания Apple представила новые iPhone — три модели смартфонов следующего поколения с новыми высокопроизводительными процессорами.

Смартфоны к 100-летию ФСБ.
Смартфоны к 100-летию ФСБ.
caviar-phone.ru

Первая из них — улучшенная версия iPhone X. Обновленный гаджет получил название iPhone XS. Он оснащен экраном в 5,8 дюйма и изготовлен из более прочного стекла, пишет bfm.ru.

Второй из представленных смартфонов — iPhone XS Max. Его отличие от базовой модели — увеличенный экран размером в 6,5 дюйма. Оба устройства поддерживают две SIM-карты.

Третья модель — бюджетный смартфон от Apple, получивший название iPhone XR. У него такой же экран, как и у iPhone 8, а боковые рамки из алюминия, а не из стали. Зато модель предлагается в разных цветах: белый, черный, красный, желтый, коралловый и синий.

Цена на iPhone XS в России будет начинаться с 88 тысяч рублей, iPhone XS Max будет стоит от 97 тысяч до 128 тысяч. Обе модели уже доступны для предзаказа, продажи начнутся 28 сентября.

Обновленный бюджетный iPhone будет стоить от 65 тысяч рублей, он появится в продаже в конце октября.

Новинки iPhone, представленные накануне Apple, не вдохновили инвесторов — акции компании подешевели на 1,3% и торгуются на отметке $220,94. Об этом свидетельствуют данные с биржи NASDAQ, пишут «Ведомости».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка