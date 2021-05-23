Цены на красную икру достигли максимума за 10 лет

За год цены на красную икру в рознице выросли не менее чем на 30% - это десятилетний рекорд, пишет РБК.

Подорожание зафиксировал Росстат: в апреле 2021 года 1 кг лососевой икры в рознице стоил в среднем 4,7 тыс. рублей. Это на 30% больше, чем в апреле 2020-го, и является абсолютным рекордом с 2011 года.

— Красная икра — сезонный продукт, который хранится восемь-десять месяцев, и в апреле—мае традиционно дорожает, так как запасы подходят к концу, — объяснил изданию Александр Ефремов, управляющий группы «Доброфлот», которая ведет добычу рыбы на Дальнем Востоке.

В свою очередь управляющий партнер Agro&Food Сommunications Илья Березнюк отметил, что такое резкое подорожание — результат небольшого улова лососей на Дальнем Востоке.