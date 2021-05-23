23 мая 15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

Цены на красную икру достигли максимума за 10 лет

За год цены на красную икру в рознице выросли не менее чем на 30% - это десятилетний рекорд, пишет РБК.

Красная икра
Красная икра
prodgid.ru.

Подорожание зафиксировал Росстат: в апреле 2021 года 1 кг лососевой икры в рознице стоил в среднем 4,7 тыс. рублей. Это на 30% больше, чем в апреле 2020-го, и является абсолютным рекордом с 2011 года.

— Красная икра — сезонный продукт, который хранится восемь-десять месяцев, и в апреле—мае традиционно дорожает, так как запасы подходят к концу, — объяснил изданию Александр Ефремов, управляющий группы «Доброфлот», которая ведет добычу рыбы на Дальнем Востоке.

В свою очередь управляющий партнер Agro&Food Сommunications Илья Березнюк отметил, что такое резкое подорожание — результат небольшого улова лососей на Дальнем Востоке.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость