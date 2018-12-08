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Цены на красную икру в России упали в два раза

В декабре цены на красную икру в России снизились вдвое, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Об этом сообщает РИА Новости.

Красная икра
Красная икра
prodgid.ru.

По словам Шестакова, цена на икру горбушевую снизилась благодаря рекордному улову лососевых.

Илья Шестаков,
глава Росрыболовства:

Россия в 2018 году получила рекордный улов тихоокеанских лососей, объем добычи рыбы по итогам лососевой путины текущего года составил более 677 тысяч тонн, что почти в два раза превышает улов прошлого года.

Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов ранее сообщал, что объем вылова рыбы в России в текущем году может превысить 5 миллионов тонн, что станет для страны постсоветским рекордом.

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