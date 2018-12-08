Цены на красную икру в России упали в два раза

По словам Шестакова, цена на икру горбушевую снизилась благодаря рекордному улову лососевых.
Илья Шестаков,
глава Росрыболовства:
Россия в 2018 году получила рекордный улов тихоокеанских лососей, объем добычи рыбы по итогам лососевой путины текущего года составил более 677 тысяч тонн, что почти в два раза превышает улов прошлого года.
Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов ранее сообщал, что объем вылова рыбы в России в текущем году может превысить 5 миллионов тонн, что станет для страны постсоветским рекордом.