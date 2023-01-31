31 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

Цены на ноутбуки в России серьезно снизились: почему это произошло

Стоимость ноутбуков в России снизилась до 30% из-за переизбытка моделей, сообщает газета «Известия», ссылаясь на мнение эксперта.

Смартфон. Ноутбук. Работа, обучение.
Смартфон. Ноутбук. Работа, обучение.
СС0

Переизбыток ноутбуков на российском рынке возник к началу 2023 года. Параллельный импорт и активный ввоз техники из КНР привели к тому, что предложение превысило спрос. В результате, цены на многие модели начали падать.

«Большую часть прошлого года рынок ноутбуков скорее испытывал дефицит, но уже к концу года ситуация изменилась. Можно сказать, что сейчас мы наблюдаем переизбыток, а перелом в ситуации наступил в ноябре-декабре 2022 года», — говорит представитель компании diHouse Роман Овсиенко.

Специалист подчеркнул, что наибольшие изменения происходят в сегменте игровых ноутбуков, где стоимость падала до 30%.

По данным аналитиков, с осени 2022 года по январь 2023 года средняя цена на лэптоп в России снизилась на 25%.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость