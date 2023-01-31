Цены на ноутбуки в России серьезно снизились: почему это произошло

Стоимость ноутбуков в России снизилась до 30% из-за переизбытка моделей, сообщает газета « Известия », ссылаясь на мнение эксперта.

Переизбыток ноутбуков на российском рынке возник к началу 2023 года. Параллельный импорт и активный ввоз техники из КНР привели к тому, что предложение превысило спрос. В результате, цены на многие модели начали падать.

«Большую часть прошлого года рынок ноутбуков скорее испытывал дефицит, но уже к концу года ситуация изменилась. Можно сказать, что сейчас мы наблюдаем переизбыток, а перелом в ситуации наступил в ноябре-декабре 2022 года», — говорит представитель компании diHouse Роман Овсиенко.

Специалист подчеркнул, что наибольшие изменения происходят в сегменте игровых ноутбуков, где стоимость падала до 30%.

По данным аналитиков, с осени 2022 года по январь 2023 года средняя цена на лэптоп в России снизилась на 25%.