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Цены на овощи снижаются в Алтайском крае

Сезонное снижение цен на овощи фиксируют специалисты статистики в Алтайском крае. Также подешевела некоторая молочка, сообщили в минэкономразвития края.

Праздник огурца. Старобелокуриха, 26 июля 2014 года.
Праздник огурца. Старобелокуриха, 26 июля 2014 года.
Лидия Соколова

Оказалось, что за неделю на 10,9% подешевели огурцы (74,72 рубля*), на 8,2% картофель (54,36 рубля), на 5,5% помидоры (95,66 рублей), капуста белокочанная уменьшилась в цене на 2,6% (36,09 рублей), лук репчатый на 0,8% (30,73 рублей).

Морковь, кстати, за неделю подорожала. С 83,79 рублей до 84,38 рублей в среднем за кг.

Также отмечается снижение цен на творог, молоко, яйца и подсолнечное масло.

* - указаны средние цены по Алтайскому краю на 26 июля.

Ранее курирующая Сибирь Виктория Абрамченко призвала свернуть госрегулирование цен на продукты. По ее мнению, это чрезвычайная мера.

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