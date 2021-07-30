Цены на овощи снижаются в Алтайском крае

Сезонное снижение цен на овощи фиксируют специалисты статистики в Алтайском крае. Также подешевела некоторая молочка, сообщили в минэкономразвития края.

Оказалось, что за неделю на 10,9% подешевели огурцы (74,72 рубля*), на 8,2% картофель (54,36 рубля), на 5,5% помидоры (95,66 рублей), капуста белокочанная уменьшилась в цене на 2,6% (36,09 рублей), лук репчатый на 0,8% (30,73 рублей).

Морковь, кстати, за неделю подорожала. С 83,79 рублей до 84,38 рублей в среднем за кг.

Также отмечается снижение цен на творог, молоко, яйца и подсолнечное масло.

* - указаны средние цены по Алтайскому краю на 26 июля.

Ранее курирующая Сибирь Виктория Абрамченко призвала свернуть госрегулирование цен на продукты. По ее мнению, это чрезвычайная мера.