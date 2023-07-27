Цены — огонь: на распродаже продают шорты от 299 рублей и футболки по 590 рублей

Летом хочется больше ярких и красивых нарядов. А уж в отпуске тем более есть повод выглядеть стильно и модно. Ограничивает только кошелек — не у всех бюджет выдерживает большое количество покупок. Выход есть: отправиться на шопинг в OUTLETIUM** (Павловский тракт, 188), где началась межсезонная летняя распродажа с огромными скидками. Трендовые вещи европейских марок можно купить по очень доступным ценам. Здесь легко найти платья от 299 руб. и мужские майки от 499 руб. и одеться с ног до головы всей семьей. Самые интересные позиции и цены ищите в обзоре.

Распродажа в OUTLETIUM. Фото предоставлено ООО «НЕВААУТЛЕТ».

В ассортименте магазина — классические модели на все времена и фэшн-тренды из блогов и соцсетей. Брюки карго с широкими штанинами и крупными карманами покорили сердца миллионов и стали маст-хевом. Как насчет розовых брюк SOUL (Соул) для современной красотки? Ослепительный неон очень поднимает настроение.

Распродажа в OUTLETIUM. Фото предоставлено ООО «НЕВААУТЛЕТ».

Футболка-поло обязательно должна быть в гардеробе каждого городского мужчины. Однотонные варианты спокойных цветов прекрасно впишутся в деловые образы, а яркие и принтованные поло подойдут к более расслабленным лукам. На распродаже можно купить поло от 699 рублей от LOFT (Лофт), DEFACTO (Дефакто), Hummel (Хуммель ), DUCA BLANCA (Дука Бланка), RWB (ЭрВиБи ), LUFIAN (Люфиан).

Распродажа в OUTLETIUM. Фото предоставлено ООО «НЕВААУТЛЕТ». Распродажа в OUTLETIUM. Фото предоставлено ООО «НЕВААУТЛЕТ». Распродажа в OUTLETIUM. Фото предоставлено ООО «НЕВААУТЛЕТ». Распродажа в OUTLETIUM. Фото предоставлено ООО «НЕВААУТЛЕТ».

Хлопковые футболки-поло всегда были визитной карточкой марки U.S. Polo (ЮС Поло). На распродаже в OUTLETIUM легендарные футболки можно купить по 990 руб. Цветовая палитра просто поражает: все цвета радуги и еще множество оттенков. Также можно выбрать поло RWB по 1 499 руб.

Распродажа в OUTLETIUM. Фото предоставлено ООО «НЕВААУТЛЕТ». Распродажа в OUTLETIUM. Фото предоставлено ООО «НЕВААУТЛЕТ».

Футболок много не бывает. Имея одни джинсы и десяток футболок, вы каждый день будете выглядеть по-новому, без больших затрат на гардероб. Принты помогут подчеркнуть вашу индивидуальность, показать характер или сегодняшнее настроение. Качественные футболки на распродаже можно купить всего по 590 руб. — как женские, так и мужские.

Распродажа в OUTLETIUM. Фото предоставлено ООО «НЕВААУТЛЕТ». Распродажа в OUTLETIUM. Фото предоставлено ООО «НЕВААУТЛЕТ».

В OUTLETIUM огромный выбор моделей на все случаи жизни. Ищете платье на свадьбу к подруге, костюм в спортзал или джинсы для прогулок? Тут есть все и даже больше. Можно собрать комплект одного бренда или намиксовать из разных. Зависит только от вашей фантазии.

Распродажа в OUTLETIUM. Фото предоставлено ООО «НЕВААУТЛЕТ». Распродажа в OUTLETIUM. Фото предоставлено ООО «НЕВААУТЛЕТ».

Женственность никогда не выйдет из моды, а значит, платья всегда остаются желанной покупкой. На распродаже можно приобрести юбки и платья прошлых коллекций от 299 рублей, а платья из новейших коллекций 2023 года — от 999 руб. У каждого бренда свой характер, а вместе они составляют полную палитру сезона и позволяют одеться в разных стилях: ESPRIT(Эсприт) , MAVI (Мави), SOUL, LOFT, SEASAND (Сисэнд), VOLUMEX (Вольюмекс), LITTLE SECRET(Литл сикрет), Hummel, UCLA (Укла) и PUANE (Пуане).

Распродажа в OUTLETIUM. Фото предоставлено ООО «НЕВААУТЛЕТ». Распродажа в OUTLETIUM. Фото предоставлено ООО «НЕВААУТЛЕТ».

Тренд этого лета — кроп-топы, открывающие живот. Они классно сочетаются с брюками и джинсами, шортами и бермудами. Сверху можно накинуть свободную рубашку, чтобы не замерзнуть вечером. Вы уже обзавелись кроп-топом? В OUTLETIUM есть разные модели топов от брендов SOUL, SEASAND, NEWLOOK (Ньюлук), LITTLE SECRET, QUZEN (Кузен), Hummel, ESPRIT и MAVI от 299 руб.

Распродажа в OUTLETIUM. Фото предоставлено ООО «НЕВААУТЛЕТ». Распродажа в OUTLETIUM. Фото предоставлено ООО «НЕВААУТЛЕТ».

Для тех, кто не любит ходить по магазинам, распродажа в OUTLETIUM — идеальный выход. За один визит можно обновить гардероб, потратив минимум средств. Для сильной половины человечества есть майки от 499 руб. от брендов Hummel и PLUS EIGHTEEN (Плас эйтин), шорты от 599 руб. от ESPRIT, MAVI, T-SOD (Ти-сод), DEFACTO, LOFT, TOM WOOD (Том вуд).

Распродажа в OUTLETIUM. Фото предоставлено ООО «НЕВААУТЛЕТ». Распродажа в OUTLETIUM. Фото предоставлено ООО «НЕВААУТЛЕТ».

Девушкам тоже не обойтись летом без трендовых шорт. Джинсовые модели удобно надеть в дорогу, на пикник или на дачу. Спортивные трикотажные шорты совсем не стесняют движений и по комфорту дадут 100 очков любой одежде. А, может, вы выберете бермуды, которые впишутся в рабочий образ? Когда не знаешь, что лучше взять, надо брать все, ведь цены сейчас — просто огонь. Шорты стоят от 299 руб.

Опять нечего надеть? Приходите на межсезонную распродажу в OUTLETIUM! Цены здесь действительно очень низкие, а разнообразие моделей и качество неизменно радует. Скидки будут действовать до конца лета, чтобы вы успели купить все, что хочется.

* Срок акции с 27.07.2023 по 31.08.2023 года. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

** АУТЛЕТИУМ

OUTLETIUM

Барнаул,

Павловский тракт, 188 (ТЦ ARENA, 1 этаж)

vk.com/outletium

outletium.ru