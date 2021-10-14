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Потребитель

Ценопад. Почему в районах Алтайского края снизили коммунальные тарифы с 1 октября

Региональное управление по тарифам приняло 12 решений, в соответствии с которыми в нескольких районах Алтайского края с 1 октября подешевели тепло, вода и водоотведение для населения. Пересмотр тарифов связан с изменением федерального законодательства. Однако передышка эта временная: через год все вернется на круги своя и коммуналка вновь подорожает.

Квитанция на оплату ЖКХ.
Квитанция на оплату ЖКХ.
altapress.ru

Дорогое мое отопление

В Ребрихе, где цена гигакалории для населения с 1 июля достигла рекорда — 4030,51 рублей, с 1 октября она подешевеет до 3682,54 рубля, или почти на 350 рублей. По этому тарифу люди будут платить компании «АПС-Исток» до 30 июня 2022 года.

Между тем, из Ребрихи в начале года поступало множество жалоб на дорогое отопление. Ситуация была критической для части жителей — людям не хватало доходов, чтобы оплатить коммуналку. А если и хватало, то жить на оставшиеся гроши было невозможно.

С 1 октября подешевеет «гига» и в Косихинском сельсовете — с 2941,68 до 2720,09 рублей, а также в Первомайском (Бийского района) — с 3074,09 до 2912,03. Потребителей обоих муниципалитетов обеспечивает теплом «Сибирская тепловая производственная компания».

Ребриха.
Ребриха.
Одноклассники. Ребриха.

Вода становится доступнее

В других муниципалитетах снизился тариф на питьевую воду. Например, в Угловском сельсовете — с 41,98 до 36,43 рублей за куб (предприятие «Водоканал»). В Советском сельсовете — с 39,59 до 34,85 рублей (поставщик Александр Вуккерт).

В Топчихинском районе питьевая вода станет дешевле сразу в девяти сельсоветах: в Чистюньском с 41,56 до 36,33 рублей за куб, в остальных — с 45,36 до 39,84 (поставщик — «Ресурсо-снабжающий участок+»).

А в селе Угловское подешевеет еще и водоотведение — с 42,73 рубля за куб (тариф на 1 июля) до 36,73 рубля с 1 октября.

В целом, как объяснили в управлении по тарифам, 29 сентября принято 12 решений о снижении тарифов на тепло (до 8,6%) и воду (до 9,9%). По подсчетам altapress.ru, решения касаются населенных пунктов восьми районов.

Счетчик воды.
Счетчик воды.
СС0.

Изменили федеральный закон

Пересмотр тарифов связан с изменением в законе, объяснили в управлении по госрегулировании цен и тарифов. С 1 октября вступил в силу федеральный закон № 307 от 2021 года.

И он освободил коммунальные предприятия, заключившие концессионные соглашения, от уплаты налога на добавленную стоимость — НДС. Но — только на те коммунальные предприятия, которые применяют упрощенную систему налогообложения.

Всего в районах края работает 17 «тепловиков"-концессионеров, тариф уменьшили только у семи из них. Так, в Горняке, где жители, как и ребрихинцы, тоже активно и громко заявляли о завышенных тарифах, у компании «Тепловые системы» тариф остался прежним.

Горняк. Котельная дымит.
Горняк. Котельная дымит.
Горняк онлайн.

И тут все ясно: «Тепловые системы» не применяют специальные налоговые режимы, в число которых входит «упрощенка», указывает сервис ФНС «Прозрачный бизнес».

На «упрощенку» могут перейти еще три-четыре коммунальных теплоснабжающих предприятия-концессионера в Алтайском крае. Это значит, что в будущем у них тоже может быть снижен тариф, — сообщил altapress.ru Сергей Войтюк, руководитель исполкома реготделения «Общероссийского народного фронта», который мониторит тарифную тему.

Что интересно: ни в одном из районов, где снизился тариф, сайт администрации не сообщил об изменении. Как будто жителей снижение не касается.

Отопление. Тепло. Батареи.
Отопление. Тепло. Батареи.
unsplash.com

Рост тарифов не остановится

Однако принятые решения — скорее передышка для жителей этих районов, ведь рост тарифов у концессионеров, взявших на себя инвестиционные обязательства, они не остановят.

В той же Ребрихе гигакалория уже с 1 июля 2022 года будет стоить 3949,38 рублей. В Косихинском сельсовете — 3453,86 рублей. Так что вопрос, как быть, чтобы оставшихся после оплаты коммуналки денег хватало на жизнь, не теряет актуальности.

Сергей Войтюк, руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае,
Сергей Войтюк, руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае,
Анна Зайкова.

«Не хватает разъяснительной работы»

Сергей Войтюк,
руководитель исполкома регионального отделения ОНФ:

Насколько мне известно, управление по тарифам самостоятельно, без заявлений от ресурсоснабжающих организаций, пересмотрело тарифы после внесения изменений в федеральное законодательство — хотелось бы выразить им за это большую благодарность.

Более того, в управлении по тарифам сделали дополнительные расчеты, какие еще коммунальные компании могли бы перейти на «упрощенку» — это позволит в дальнейшем снизить тарифы и помочь потребителям сократить расходы.

Но хотелось бы, чтобы органы власти, в том числе местное самоуправление, проводили больше информационной работы. Их задача — доступным и понятным языком разъяснить, что произошло, что меняется — вот этой разъяснительной работы сегодня не хватает.

Войтюк также уверен, что вопрос о принятии муниципалитетами нового порядка выплаты бюджетных компенсаций сохраняет актуальность. Этот порядок, разработанный для ситуации, когда из-за роста тарифов индекс платы граждан в городе или районе превысит предельный, прошел юридическую экспертизу. И он более удобен для жителей муниципалитетов.

Газификация. Жители края ее приветствуют.
Газификация. Жители края ее приветствуют.
Altairegion22.ru

Сергей Войтюк,
руководитель исполкома регионального отделения ОНФ:

К сожалению, федеральные решения мы реализуем раньше, чем свои собственные.

И еще один важный момент. Сегодня продолжается масштабная программа газификации районов края. Газ, в частности, уже пришел в Ребриху. А в этом муниципалитете утвержден очень высокий тариф на тепловую энергию. Однако поставщик «АПС-Исток», с которым заключено концессионное соглашение, использует в котельных уголь.

Может быть, стоит пересмотреть условия концессионных соглашений с тем, чтобы в перспективе перевести все ребрихинские котельные на газ и получить в конечном итоге более низкий тариф? Не будем забывать и о том, что газ — более экологичное топливо. А президент поставил задачу формирования в стране благоприятной окружающей среды.

Котельная.
Котельная.
sgd22.ru

Где и у каких коммунальных предприятий снижены тарифы

  • Бийский район: Первомайский и Верх-Катунский сельсоветы. Тариф на тепловую энергию. Поставщик — «Сибирская тепловая производственная компания».
  • Благовещенский район: Леньковский и Суворовский сельсоветы, тепловая энергия. Поставщик — «Вода».
  • Косихинский район: с. Косиха, тепловая энергия. Поставщик «Сибирская тепловая производственная компания».
  • Ребрихинский: п. Ребриха, тепловая энергия. Поставщик — «АПС-Исток».
  • Советский: с. Советское, питьевая вода. Поставщик — ИП Вуккерт А.Р.
  • Тальменский: Ларичихинский, Новоперуновский, Озерский, Среднесибирский сельсоветы, Тальменский поссовет. Тариф на водоотведение. Поставщик — «Каскад».
  • Тальменский: Анисимовский, Казанцевский, Кашкарагаихинский, Курочкинский, Ларичихинский, Луговской, Лушниковский, Новоозерский: Новоперуновский, Новотроицкий, Озерский, Среднесибирский, Староперуновский, Шадринцевсикй, Шишинский сельсоветы, Тальменский поссовет. Питьевая вода. Поставщик — «Каскад».
  • Топчихинский: Володарский, Зиминский, Ключевской, Красноярский, Макарьевский, Переясловский, Топчихинский, Фунтиковский и Чистюньский сельсоветы. Питьевая вода. Поставщик — «Ресурсоснабжающий участок+»,.
  • Угловский: с. Угловское, питьевая вода, водоотведение. Поставщик — «Водоканал».
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