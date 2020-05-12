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Ценозависимое управление спросом: новые возможности для потребителей розничных рынков электроэнергии

АО «Алтайкрайэнерго» укрепило позиции на рынке системных услуг по итогам отбора исполнителей услуг по управлению спросом на электрическую энергию на розничном рынке на 2-й квартал 2020 года, подтвердив статус агрегатора управления спросом на электрическую энергию.

Новые возможности для потребителей розничных рынков электроэнергии.
Новые возможности для потребителей розничных рынков электроэнергии.
Иллюстрация предоставлена компанией «Алтайкрайэнерго».

Агрегаторы управления спросом — специализированные организации, координирующие способность группы розничных потребителей управлять своим электропотреблением, конвертирующие эту способность в услуги по управлению спросом на электрическую энергию и транслирующие потребителям часть выручки, полученной от реализации данных услуг.

Максим Федяев,
начальник отдела по работе на оптовом рынке АО «Алтайкрайэнерго»:

Это уже четвертый отбор, проводимый системным оператором в рамках реализуемого в 2019—2020 годах пилотного проекта по вовлечению розничных потребителей в управление спросом на электрическую энергию. Заявки на отбор подали 56 компаний в отношении 203 объектов управления. По итогам процедуры отобраны заявки 43 участников в отношении 155 объектов агрегированного управления. Среди компаний-агрегаторов — энергосбытовые предприятия и гарантирующие поставщики, электросетевые и генерирующие компании, а также независимые агрегаторы. Участие в проекте дает потребителям возможность участвовать в ценозависимом снижении потребления, получая оплату на рынке системных услуг за снижение объемов потребления мощности в пиковые часы и тем самым уменьшая конечные затраты за потребленные энергоресурсы.

Так, в 1-м квартале 2020 года под управлением «Алтайкрайэнерго» ценозависимое снижение потребления осуществляли два потребителя, получившие за выполнение команд системного оператора более 100 тысяч рублей.

На 2-й квартал 2020 года отбор прошли уже четыре объекта потребителей АО «Алтайкрайэнерго», при этом объем мощности под управлением агрегатора — АО «Алтайкрайэнерго» вырос и составил более 500 кВт. Потенциальный эффект для потребителей при условии выполнения всех команд системного оператора и агрегатора может составить более 500 тысяч рублей за 2-й квартал 2020 года.

Сергей Приб,
генеральный директор АО «Алтайкрайэнерго»:

Структура и экономические отношения электроэнергетики в современном мире стремительно меняются. Одно из нововведений — технологии управления спросом, предусматривающие активное участие потребителей электроэнергии в управлении энергосистемой, при этом проявляется самая главная тенденция — подключение к этому процессу розничных потребителей. Для энергорынка управляемое сокращение спроса выгоднее загрузки наиболее дорогих и неэффективных электростанций. Следовательно, применение системы управления спросом позволит снизить затраты для всех потребителей. Более того, повысится и общая надежность энергосистемы.

АО «Алтайкрайэнерго» приглашает к сотрудничеству потребителей, заинтересованных в получении дополнительного дохода за счет участия в ценозависимом снижении потребления. По всем вопросам обращаться в отдел по работе на оптовом рынке по телефону (3852) 55−35−84.

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