Ценозависимое управление спросом: новые возможности для потребителей розничных рынков электроэнергии

АО «Алтайкрайэнерго» укрепило позиции на рынке системных услуг по итогам отбора исполнителей услуг по управлению спросом на электрическую энергию на розничном рынке на 2-й квартал 2020 года, подтвердив статус агрегатора управления спросом на электрическую энергию.

Агрегаторы управления спросом — специализированные организации, координирующие способность группы розничных потребителей управлять своим электропотреблением, конвертирующие эту способность в услуги по управлению спросом на электрическую энергию и транслирующие потребителям часть выручки, полученной от реализации данных услуг.

Максим Федяев,

начальник отдела по работе на оптовом рынке АО «Алтайкрайэнерго»:

Это уже четвертый отбор, проводимый системным оператором в рамках реализуемого в 2019—2020 годах пилотного проекта по вовлечению розничных потребителей в управление спросом на электрическую энергию. Заявки на отбор подали 56 компаний в отношении 203 объектов управления. По итогам процедуры отобраны заявки 43 участников в отношении 155 объектов агрегированного управления. Среди компаний-агрегаторов — энергосбытовые предприятия и гарантирующие поставщики, электросетевые и генерирующие компании, а также независимые агрегаторы. Участие в проекте дает потребителям возможность участвовать в ценозависимом снижении потребления, получая оплату на рынке системных услуг за снижение объемов потребления мощности в пиковые часы и тем самым уменьшая конечные затраты за потребленные энергоресурсы.

Так, в 1-м квартале 2020 года под управлением «Алтайкрайэнерго» ценозависимое снижение потребления осуществляли два потребителя, получившие за выполнение команд системного оператора более 100 тысяч рублей.

На 2-й квартал 2020 года отбор прошли уже четыре объекта потребителей АО «Алтайкрайэнерго», при этом объем мощности под управлением агрегатора — АО «Алтайкрайэнерго» вырос и составил более 500 кВт. Потенциальный эффект для потребителей при условии выполнения всех команд системного оператора и агрегатора может составить более 500 тысяч рублей за 2-й квартал 2020 года.

Сергей Приб,

генеральный директор АО «Алтайкрайэнерго»:

Структура и экономические отношения электроэнергетики в современном мире стремительно меняются. Одно из нововведений — технологии управления спросом, предусматривающие активное участие потребителей электроэнергии в управлении энергосистемой, при этом проявляется самая главная тенденция — подключение к этому процессу розничных потребителей. Для энергорынка управляемое сокращение спроса выгоднее загрузки наиболее дорогих и неэффективных электростанций. Следовательно, применение системы управления спросом позволит снизить затраты для всех потребителей. Более того, повысится и общая надежность энергосистемы.

АО «Алтайкрайэнерго» приглашает к сотрудничеству потребителей, заинтересованных в получении дополнительного дохода за счет участия в ценозависимом снижении потребления. По всем вопросам обращаться в отдел по работе на оптовом рынке по телефону (3852) 55−35−84.