Центр Мой Бизнес расширил линейку бесплатных продуктов для бизнеса края

Сегодня Центр поддержки предпринимательства Алтайского фонда МСП приступил к приему заявок на предоставление бесплатных услуг по содействию в размещении субъекта МСП на электронных торговых площадках. Услуги эти будут оказаны предпринимателям края с привлечением профессиональных специалистов.
Как рассказал директор фонда МСП Антон Слободчиков, в связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции, было принято решение об оказании этой услуги без софинансирования со стороны предпринимателей.
Напомним, это уже вторая услуга центра Мой бизнес переведенная в полностью бесплатный формат. Ранее Центр анонсировал прием заявок на одну из самых дорогостоящих услуг — сертификацию продукции.
Услуга по размещению на электронных торговых площадках от Центра Мой бизнес представляет собой комплекс услуг по участию в закупках товаров, работ, услуг, проводимых в соответствии с требованиями Федерального закона
- практический курс «Школа поставщиков от, А до Я» — четырехдневный цикл занятий для будущих участников закупок,
- выдача электронной подписи (состав: квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, Встроенная в сертификат Лицензия КриптоПро CSP, Токен JaCarta LT)
- сопровождение закупок сроком 1 месяц после завершения обучения.
Заявки принимают до 21 апреля 2020 на портале мойбизнес22.рф