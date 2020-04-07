Центр Мой Бизнес расширил линейку бесплатных продуктов для бизнеса края

Сегодня Центр поддержки предпринимательства Алтайского фонда МСП приступил к приему заявок на предоставление бесплатных услуг по содействию в размещении субъекта МСП на электронных торговых площадках. Услуги эти будут оказаны предпринимателям края с привлечением профессиональных специалистов.

Как рассказал директор фонда МСП Антон Слободчиков, в связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции, было принято решение об оказании этой услуги без софинансирования со стороны предпринимателей. Т. е. разместиться на электронных торговых площадках предприниматели края могут совершенно бесплатно, что в сложившихся условиях чрезвычайно важно и нужно, ведь бизнес края медленно, но переформатирует работу в цифровой формат.

Напомним, это уже вторая услуга центра Мой бизнес переведенная в полностью бесплатный формат. Ранее Центр анонсировал прием заявок на одну из самых дорогостоящих услуг — сертификацию продукции.

Услуга по размещению на электронных торговых площадках от Центра Мой бизнес представляет собой комплекс услуг по участию в закупках товаров, работ, услуг, проводимых в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а именно:

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