Реклама в 2ГИС — это один из каналов интернет-продвижения вашей компании. В 2021 году комплексной поддержкой воспользовались более 200 предпринимателей Барнаула, Бийска и Рубцовска.

Центр «Мой бизнес» запускает услугу для бизнеса по рекламе в сервисе 2ГИС.

Центр «Мой бизнес» и АО «Деловая среда» приглашают действующих предпринимателей бесплатно получить услугу по рекламе в 2ГИС.

Услуга включает премиум-размещение вашей компании на картах 2ГИС и онлайн-встречи с экспертами по Digital-маркетингу.

Что дает рекламное размещение на картах 2ГИС?

ваша компания будет высвечиваться среди первых в поиске;

на карте вы будете отмечены особой крупной меткой;

в карточку компании сможете добавить логотип , кнопку , цены , спецпредложения.

Данная мера поддержки позволит вам:

привлечь внимание потенциальных покупателей к вашей компании в поисковой выдаче и на карте;

помочь пользователям сделать выбор в вашу пользу через полезный контент в карточке компании;

получать заказы от заинтересованных пользователей непосредственно из 2ГИС.

Услуга предоставляется только предпринимателям трех городов: Барнаул, Бийск, Рубцовск.

Бесплатно и доступно только для 100 предпринимателей, заявки принимаются до 20 марта 2022 г.

Обращаем внимание, что услуга не доступна получателям маркетинговой поддержки в центре «Мой бизнес» в 2021 году (разработка сайта, видеоролика, презентационных материалов, интернет-продвижение, брендинг, размещение в 2ГИС).