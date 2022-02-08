Центр «Мой бизнес» запускает услугу для бизнеса по рекламе в сервисе 2ГИС.

Центр «Мой бизнес» и АО «Деловая среда» приглашают действующих предпринимателей бесплатно получить услугу по рекламе в 2ГИС.
Услуга включает премиум-размещение вашей компании на картах 2ГИС и онлайн-встречи с экспертами по Digital-маркетингу.
Что дает рекламное размещение на картах 2ГИС?
- ваша компания будет высвечиваться среди первых в поиске;
- на карте вы будете отмечены особой крупной меткой;
- в карточку компании сможете добавить логотип, кнопку, цены, спецпредложения.
Данная мера поддержки позволит вам:
- привлечь внимание потенциальных покупателей к вашей компании в поисковой выдаче и на карте;
- помочь пользователям сделать выбор в вашу пользу через полезный контент в карточке компании;
- получать заказы от заинтересованных пользователей непосредственно из 2ГИС.
Услуга предоставляется только предпринимателям трех городов: Барнаул, Бийск, Рубцовск.
Бесплатно и доступно только для 100 предпринимателей, заявки принимаются до 20 марта 2022 г.
Обращаем внимание, что услуга не доступна получателям маркетинговой поддержки в центре «Мой бизнес» в 2021 году (разработка сайта, видеоролика, презентационных материалов, интернет-продвижение, брендинг, размещение в 2ГИС).
Узнать подробности и оставить заявку на получение данной меры поддержки можно на сайте https://my.dasreda.ru