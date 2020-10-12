Центр вакцинации «АСКО-МЕД» отмечает 25-летний юбилей.

Юбилейные акции
Всем новым клиентам «АСКО-МЕД» до конца октября выдает лимитированную серию дисконтных карт с исходным номиналом 7% (карта накопительная), воспользоваться ею можно будет в первое же посещение.
Всех клиентов, которые ранее уже посещали любой из центров, при оплате услуг с 12 по 31 октября тоже ждет приятный сюрприз — купон на следующую прививку со скидкой 12%!
А 19 октября, в день рождения компании, все клиенты получат сюрпризы и приятные мелочи! Количество подарков ограничено.
Краткие условия акций:
Акция с выдачей лимитированной дисконтной карты 7% действует
Акция с купоном на следующую прививку со скидкой 12% выдается лицам, ранее посещавшим центры вакцинации «АСКО-МЕД» при оплате услуг в период с 12 по 31 октября 2020 г. Сроки выдачи купонов —
Подробности у администраторов центров вакцинации «АСКО-МЕД-ПЛЮС» или по телефону: 8−800−555−8409.
Почему 30 000 клиентов ежегодно выбирают «АСКО-МЕД»?
Бережное отношение
Примечательно, что центры «АСКО-МЕД» занимаются только услугами вакцинации, здесь нет приема людей с жалобами на болезнь. Такой подход минимизирует риск случайных инфекционных заражений в день прививки. В многопрофильных клиниках, даже если потоки больных и здоровых разделены по часам или дням, такой риск сохраняется. Ведь некоторые вирусы могут оставаться на поверхностях долгое время, например, в зонах ожидания и игровых. «АСКО-МЕД» придерживается этой бережной концепции уже много лет.
Важную роль играет и высокая квалификация врачей. В «АСКО-МЕД» приезжают из районов и даже из соседних регионов, поскольку опыт медиков позволяет работать со сложными нестандартными случаями, выстраивая индивидуальный график вакцинации.
Клиентский сервис
В компании большое внимание уделяют клиентам, внедряя новые способы работы. В прошлом году здесь создали специальную службу клиентского сервиса, которая контролирует качество оказания услуг.
Например, на следующий день после прививки сотрудники «АСКО-МЕД» перезванивают клиентам и интересуются, как чувствует себя взрослый или ребенок, нужна ли дополнительная консультация и есть ли какие-то пожелания и вопросы. В случаях, когда родители сомневаются и не знают, как себя вести (например, при реакции в виде температуры или уплотнении в месте укола), оператор обязательно переключит на доктора, который даст полноценную консультацию и скажет, что делать.
Также сотрудники контакт-центра напомнят клиентам, что подошло время ревакцинации, и пригласят в центр звонком или СМС.
Что нового?
«АСКО-МЕД-ПЛЮС» постоянно развивается и прислушивается к пожеланиям клиентов. Так, за последние месяцы появились новые востребованные услуги: пробы Манту и диаскинтест.
«АСКО-МЕД»
ул. Мало-Олонская, 17
ул. Малахова, 146
asko-med.ru
тел. 8−800−555−84−09
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