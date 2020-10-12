Центр вакцинации «АСКО-МЕД» отмечает 25-летний юбилей.

Юбилейные акции

Всем новым клиентам «АСКО-МЕД» до конца октября выдает лимитированную серию дисконтных карт с исходным номиналом 7% (карта накопительная), воспользоваться ею можно будет в первое же посещение.

Всех клиентов, которые ранее уже посещали любой из центров, при оплате услуг с 12 по 31 октября тоже ждет приятный сюрприз — купон на следующую прививку со скидкой 12%!

А 19 октября, в день рождения компании, все клиенты получат сюрпризы и приятные мелочи! Количество подарков ограничено.

Краткие условия акций:

Акция с выдачей лимитированной дисконтной карты 7% действует с 12.10.2020 по 31.10.2020 . Карты выдаются лицам, которые ранее не посещали центры и впервые оплачивают услуги в вакцинации «АСКО-МЕД». Воспользоваться картой можно в первую же покупку. По окончании срока выдачи (сроков акции), карта остается у клиента и действует по существующей программе дисконтных карт: при накоплении оплаты услуг на общую сумму более 10 000 руб. заменяется на карту 10%-ную, после накопительной оплаты услуг на общую суммы более 30 000 руб. — на 15%-ную. Подробные условия дисконтной программы — https://asko-med.ru/discount-cards/. Количество лимитированных карт ограничено. Акция с купоном на следующую прививку со скидкой 12% выдается лицам, ранее посещавшим центры вакцинации «АСКО-МЕД» при оплате услуг в период с 12 по 31 октября 2020 г. Сроки выдачи купонов — с 12.10.2020 по 31.10.2020, Сроки приема купонов для реализации скидки — с 01.11.2020 по 30.12.2020 . Скидка предоставляется на услуги вакцинации в центрах «АСКО-МЕД» при предъявлении данного купона, не суммируется со скидками по другим акциям и с другими скидочными средствами (дисконтными картами и др.). Скидка не распространяется на некоторые вакцины. Максимально возможная скидка на вакцины: Менактра, Гардасил, Варилрикс и Ротатек — 10%. Количество купонов ограничено. Подробности у администраторов центров вакцинации «АСКО-МЕД-ПЛЮС» или по телефону: 8−800−555−8409.

Почему 30 000 клиентов ежегодно выбирают «АСКО-МЕД»?

Центру вакцинации «АСКО-МЕД» — 25 лет. Фото предоставлено «АСКО-МЕД ПЛЮС»

Бережное отношение

Примечательно, что центры «АСКО-МЕД» занимаются только услугами вакцинации, здесь нет приема людей с жалобами на болезнь. Такой подход минимизирует риск случайных инфекционных заражений в день прививки. В многопрофильных клиниках, даже если потоки больных и здоровых разделены по часам или дням, такой риск сохраняется. Ведь некоторые вирусы могут оставаться на поверхностях долгое время, например, в зонах ожидания и игровых. «АСКО-МЕД» придерживается этой бережной концепции уже много лет.

Важную роль играет и высокая квалификация врачей. В «АСКО-МЕД» приезжают из районов и даже из соседних регионов, поскольку опыт медиков позволяет работать со сложными нестандартными случаями, выстраивая индивидуальный график вакцинации.

Клиентский сервис

Центру вакцинации «АСКО-МЕД» — 25 лет. Фото предоставлено «АСКО-МЕД ПЛЮС»

В компании большое внимание уделяют клиентам, внедряя новые способы работы. В прошлом году здесь создали специальную службу клиентского сервиса, которая контролирует качество оказания услуг.

Например, на следующий день после прививки сотрудники «АСКО-МЕД» перезванивают клиентам и интересуются, как чувствует себя взрослый или ребенок, нужна ли дополнительная консультация и есть ли какие-то пожелания и вопросы. В случаях, когда родители сомневаются и не знают, как себя вести (например, при реакции в виде температуры или уплотнении в месте укола), оператор обязательно переключит на доктора, который даст полноценную консультацию и скажет, что делать.

Также сотрудники контакт-центра напомнят клиентам, что подошло время ревакцинации, и пригласят в центр звонком или СМС.

Центру вакцинации «АСКО-МЕД» — 25 лет. Фото предоставлено «АСКО-МЕД ПЛЮС»

Что нового?

«АСКО-МЕД-ПЛЮС» постоянно развивается и прислушивается к пожеланиям клиентов. Так, за последние месяцы появились новые востребованные услуги: пробы Манту и диаскинтест.

«АСКО-МЕД»

ул. Мало-Олонская, 17

ул. Малахова, 146

asko-med.ru

тел. 8−800−555−84−09

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