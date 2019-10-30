Центр вакцинации «АСКО-МЕД» поменял адрес и открыл удобный офис в центре Барнаула

Компания «АСКО-МЕД» переехала из здания на Анатолия, 53 в новый просторный офис на ул. Мало-Олонской, 17. Теперь здесь могут принять больше людей и с большим комфортом.

Предвосхищая ожидания

Евгений Осипов,

генеральный директор компании «АСКО-МЕД-ПЛЮС»:

Мы хотели сделать офис более удобным для клиентов. В старом центр вакцинации был на первом этаже. После прививки пациенты должны полчаса находиться под присмотром врача. Ждать приходилось в стесненных условиях.

В новом офисе предусмотрена большая зона ожидания с удобными диванами, игровой зоной для детей, пеленальными столами, кабинками для верхней одежды.

Здоровые дети

Евгений Осипов говорит, что компания стремится предвосхищать ожидания клиентов, поскольку и государственные учреждения становятся более удобными с введением открытых регистратур и детских зон.

Центр вакцинации «АСКО-МЕД» Анна Зайкова

Компания отличается тем, что на вакцинацию приходят только здоровые дети, в отличие от государственных поликлиник, где и здоровым, и больным детям приходится пребывать в одном помещении. Это сделано, чтобы минимизировать риск случайных инфекционных заражений.

Больше клиентов

В среднем в год в компанию «АСКО-МЕД» вакцинацию проходят более 15 тыс. человек. Сюда приезжают из районов края и даже из соседних регионов, поскольку уровень квалификации врачей позволяет работать со сложными случаями, выстраивая индивидуальный график вакцинации.

Центр вакцинации «АСКО-МЕД» Анна Зайкова

Новый офис сможет принять больше клиентов, особенно в пиковые сезоны: октябрь-ноябрь, когда идет вакцинация от гриппа, и март-апрель, когда население прививают от укусов клещей. В эти периоды в компании увеличат количество врачей и продлят время работы офиса.

Сейчас посетителей принимают два врача и два фельдшера. Четыре медицинских кабинета работают одним блоком, что позволяет существенно ускорить процесс.

Парковка для всех

Новый офис «АСКО-МЕД» удобнее для тех, кто приезжает на автомобиле, вокруг достаточно мест для парковки. А внутри, на втором этаже, есть отдельная парковочная зона для колясок, чего не было в старом здании.

Также из нововведений — комната для кормления и ухода за ребенком. По словам Евгения Осипова, 80−90% клиентов — это мамы с малышами от 1 месяца.

Дизайн

Это первый офис «АСКО-МЕД», сделанный по дизайн-проекту. В компании создали корпоративный стиль, и все офисы должны ему соответствовать. Поэтому в старых помещениях проведут реновацию, а новые будут открывать уже фирменными.

Новые рабочие места

С развитием компании в старом здании на ул. Анатолия стало не хватать мест для сотрудников. При этом поток клиентов растет.

Евгений Осипов , генеральный директор компании «АСКО-МЕД-ПЛЮС» Анна Зайкова

«Мы очень много времени проводим в офисе, больше чем дома. И мы не производственное предприятие, наш актив — не станки, а люди. И важно, в каких условиях они работают», — говорит Евгений Осипов.

Вам перезвонят

В компании большое внимание уделяют клиентам, внедряя новые способы работы. В прошлом году здесь создали специальную службу клиентского сервиса, которая контролирует качество оказания услуг.

Центр вакцинации «АСКО-МЕД» Анна Зайкова

Например, на следующий день после прививки, сотрудники «АСКО-МЕД» перезванивают пациентам и интересуются, как чувствует себя взрослый или ребенок, нужна ли дополнительная консультация и есть ли какие-то пожелания.

«Мы делаем это от души, не для того, чтобы заработать себе баллы, — говорит Евгений Осипов. Нам важно услышать оценку нашей работы, а клиенту приятно, что мы о нем позаботились».

Офис на Анатолия закрыт.

Всех, кто хочет пройти вакцинацию, ждут в новом офисе на ул. Мало-Олонской, 17.

Единая справочная: 8−800−555−8409.