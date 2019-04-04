Центробанк поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона

Схема оплаты
Скоробогатова описала, как эта схема должна работать на практике. По ее словам, работодатель будет направлять в свой банк список физических лиц, которым перечисляет зарплату, с указанием телефонного номера каждого работника. После чего система быстрых платежей ежемесячно будет отчислять зарплатные средства каждому сотруднику по номеру телефона в тот банк, который сам работник определил для себя как основной, пишет bfm.ru. Сейчас юридическое лицо передает банку реестр с указанием реквизитов счетов физических лиц и может на это влиять, напомнила представитель ЦБ.
Замена банка
Трудовой кодекс России предусматривает право работника по заявлению заменить банк, который работодатель выбрал для перевода заработной платы, однако Роструд в прошлом году зафиксировал более восьми тысяч нарушений, связанных с нарушением соответствующей статьи (ч. 3 ст. 136 ТК).