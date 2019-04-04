Центробанк поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона — мера станет дополнительным инструментом в борьбе с так называемым зарплатным рабством. Так считает первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова на съезде Ассоциации российских банков, сообщает РБК . ЦБ прорабатывает возможность использования Системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат физическим лицам, рассказала представитель регулятора.

Схема оплаты

Скоробогатова описала, как эта схема должна работать на практике. По ее словам, работодатель будет направлять в свой банк список физических лиц, которым перечисляет зарплату, с указанием телефонного номера каждого работника. После чего система быстрых платежей ежемесячно будет отчислять зарплатные средства каждому сотруднику по номеру телефона в тот банк, который сам работник определил для себя как основной, пишет bfm.ru. Сейчас юридическое лицо передает банку реестр с указанием реквизитов счетов физических лиц и может на это влиять, напомнила представитель ЦБ.

Замена банка

Трудовой кодекс России предусматривает право работника по заявлению заменить банк, который работодатель выбрал для перевода заработной платы, однако Роструд в прошлом году зафиксировал более восьми тысяч нарушений, связанных с нарушением соответствующей статьи (ч. 3 ст. 136 ТК).