Центробанк рассказал, как распознать мошенника по телефону

Так, если гражданину сообщают о предварительно одобренном кредите, но заявку он не оставлял, то продолжать беседу не нужно.

Также настоящие работники Банка России не звонят и не пишут, чтобы совершить банковские операции, а сотрудники правоохранительных органов не проводят процессуальные действия по телефону.

Не стоит и поддаваться уговору заменить сим-карту: у нее нет срока годности и в замене она не нуждается.

Ранее мы рассказывали, как устроены преступные синдикаты телефонных мошенников и как они нас разводят.