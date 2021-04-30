Центробанк ужесточит выдачу потребительских кредитов

При этом по выданным до 1 апреля 2020 года кредитам требования смягчатся. Это позволит банкам высвободить порядка 124 млрд рублей.

«Совет директоров Банка России принял решение отменить с 30 июня 2021 года надбавки по необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным до 1 апреля 2020 года, и повысить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным с 1 июля 2021 года», — говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ уточнили — качество розничного кредитного портфеля в этом году будет в большей степени зависеть от возможности заемщиков, чьи кредиты были реструктурированы, пишет News.ru.

По данным регулятора, объем потерь по реструктурированным потребкредитам не должен за год превысить 70−90 млрд рублей.