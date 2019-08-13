Центробанк выпустит монеты с «Бременскими музыкантами»

12 августа поступили в обращение памятные монеты, посвященные 50-летию мультфильма «Бременские музыканты», сообщает « Российская газета » со ссылкой на пресс-службу Центробанка. Всего выпустят 503 тысячи монет из драгоценных и недрагоценных металлов в трех видах исполнения.

Монеты с изображением героев сказки чеканились на Санкт-Петербургском и Московском монетных дворах.

Монеты выполнены в трех вариантах. Серебряная — номиналом 3 рубля — выпущена тиражом 3 тысячи штук. Две другие монеты — из недрагоценного металла — номиналом 25 рублей изготовлены в обычном и специальном (с цветным изображением) вариантах. Их тираж составит 450 тысяч и 50 тысяч штук соответственно.

В пресс-службе «Союзмультфильма» сообщили, что киностудия предоставила Банку России лицензию на использование персонажей 13 мультфильмов сроком на 5 лет, пишет ТАСС. Речь идет о мультиках «Бабушкин зонтик», «Балерина на корабле», «Бременские музыканты», «В стране невыученных уроков», «Веселая карусель № 1», «Винни Пух», «Винни Пух идет в гости», «Времена года», «Девочка и слон», «Дед Мороз и лето», «Капризная принцесса», «Крокодил Гена», «Ну погоди!», «Умка»).

По данным киностудии, в этом году 50-летний юбилей со дня выхода на экраны отмечают «Ну, погоди! «, «Винни Пух», «Крокодил Гена», «Умка», «Бременские музыканты».