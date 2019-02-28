Центробанк запустил систему быстрых платежей по номеру телефона

Система быстрых платежей, разработанная Центробанком РФ, запущена с 28 февраля в полномасштабном режиме для всех клиентов банков-участников.

По данным РБК, запуск мгновенных денежных переводов по номеру телефона в рамках системы быстрых платежей подтвердили только четыре из 12 участников системы. Это Тинькофф банк, Промсвязьбанк, Росбанк и СКБ-банк.

Росбанк отметил, что пользователям мобильного банка надо будет обновить приложение.

С помощью системы быстрых платежей физлица смогут осуществлять мгновенные платежи в круглосуточном режиме по номеру мобильного телефона независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода, пишет bfm.ru.