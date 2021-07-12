Цифровая экономика в интернете: блокчейн и популярные биржи

Криптовалютная индустрия постепенно набирает популярность, помимо этого увеличивается количество пользователей, использующих цифровые активы для заключения сделок с применением цифровых активов. В связи с этим актуальным становится вопрос об использовании криптовалюты в повседневной жизни. Одним из ключевых правил для комфортного и безопасного взаимодействия в сфере децентрализованных финансов является выбор подходящей платформы для заключения сделок.

В представленной статье будет рассмотрена информация о ведущих типах криптовалютных бирж. Помимо этого новичкам будет полезна информация, представленная на сайте https://altcoinlog.com/category/novichkam/. При желании можно ознакомиться с основными понятиями в сфере децентрализованных финансов.

Появление криптовалютных бирж

Создателем первой в мире криптовалютной биржи стал программист Джед Маккалеб. Появилась первая версия криптовалютной биржи ещё в 2010 году, когда о биткоине практически не было ничего известно. Первая торговая площадка носила название Mt. Gox, в первый же день представителям биржи удалось продать сразу 20 BTC.

После этого на протяжении четырех лет платформа активно развивалась, привлекая внимание новых пользователей блокчейн экосистемы. Однако в 2014 году платформа была вынуждена прекратить свою деятельность в связи с успешной атакой мошенников. Тогда с криптовалютной биржи было похищено 744 тысячи монет, что не позволяло продолжать деятельность.

Сейчас ситуация в криптовалютной индустрии существенно изменилась, а площадок для платформы стало гораздо больше. Однако даже в условиях большого разнообразия платформ и площадок перед пользователями блокчейн экосистемы возникает сложность при выборе подходящего варианта. Дело в том, что далеко не все биржи обеспечивают необходимый уровень безопасности, что создаёт риск для пользователей. Особенно трудно освоиться в сфере децентрализованных финансов бывает новичкам, которые раньше не сталкивались с криптовалютной индустрией.

Криптовалютные биржи широко используются пользователями и крупными инвесторами в сфере децентрализованных финансов. Найти актуальную информацию о развитии криптовалютных бирж можно на сайте RBK.

Список востребованных криптовалютных бирж для пользователей блокчейн экосистемы

Далеко не каждая криптовалютная биржа может похвастаться отлаженной системой безопасности и удобным интерфейсом. Чтобы найти подходящий вариант, иногда требуется очень много времени. Для решения данного вопроса был составлен рейтинг площадок для торговли цифровыми активами. Одни из лучших бирж криптовалют представлены ниже:

Лидером рейтинга заслуженно является криптовалютная биржа Binance , которая смогла добиться успеха в сфере децентрализованных финансов. Площадка позволяет пользователям проводить сделки с использованием различных видов цифровых активов и фиатных средств. Основными преимуществами платформы являются комфортные условия для взаимодействия пользователей , безопасность сделок и минимальные комиссии за совершение операций. На втором месте после Binance идёт платформа Bittrex , позволяющая пользователям блокчейн экосистемы осуществлять транзакции с использованием цифровых активов. Основная часть средств пользователей Bittrex хранится на холодных кошельках , что позволяет обеспечить высокую степень защиты накоплений. Жителям Восточной Европы подойдёт торговая площадка EXMO , поскольку на ней пользователи могут обменять криптовалюту на местные фиатные деньги. Платформа обладает удобным интерфейсом и надёжной системой защиты. Криптовалютная биржа LocalBitcoins , которая не имеет аналогов. Уникальный проект позволяет участникам заключать сделки в сети без посредников. Относительно недавно осуществлять торговлю на платформе можно было без прохождения процедуры верификации. Однако теперь правила поменялись , верификацию проходят все новые пользователи. Данное требование позволяет существенно снизить риск , а также обезопасить пользователей от деятельности мошенников в криптовалютной индустрии. Среди других преимуществ площадки можно отметить наличие разнообразных способов оплаты , а также приобретение криптовалют по выгодному курсу. Относительно молодым проектом является площадка Probit , обладающая широким спектром функциональных возможностей. Платформа активно развивается и имеет ряд положительных сторон. Среди основных преимуществ площадки стоит отметить простой процесс регистрации , понятный и удобный интерфейс , большое разнообразие цифровых активов для совершения транзакций , а также наличие различных бонусов для клиентов.

С помощью рейтинга можно найти подходящую площадку для заключения сделок и осуществления транзакций. Для получения более подробной информации об этих и других криптовалютных биржах, а также при желании оценить их преимущества и недостатки стоит посетить сайт https://altcoinlog.com/lychshie-birchi-kkyptovalyt-analiz/. Здесь пользователи блокчейн экосистемы смогут найти полезные сведения об особенностях использования цифровых активов, а также о применении криптовалютных бирж в настоящее время.