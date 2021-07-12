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Цифровая экономика в интернете: блокчейн и популярные биржи

Криптовалютная индустрия постепенно набирает популярность, помимо этого увеличивается количество пользователей, использующих цифровые активы для заключения сделок с применением цифровых активов. В связи с этим актуальным становится вопрос об использовании криптовалюты в повседневной жизни. Одним из ключевых правил для комфортного и безопасного взаимодействия в сфере децентрализованных финансов является выбор подходящей платформы для заключения сделок.

Криптовалютная индустрия.
Криптовалютная индустрия.
Источник: altcoinlog.com.

В представленной статье будет рассмотрена информация о ведущих типах криптовалютных бирж. Помимо этого новичкам будет полезна информация, представленная на сайте https://altcoinlog.com/category/novichkam/. При желании можно ознакомиться с основными понятиями в сфере децентрализованных финансов.

Появление криптовалютных бирж

Создателем первой в мире криптовалютной биржи стал программист Джед Маккалеб. Появилась первая версия криптовалютной биржи ещё в 2010 году, когда о биткоине практически не было ничего известно. Первая торговая площадка носила название Mt. Gox, в первый же день представителям биржи удалось продать сразу 20 BTC.

После этого на протяжении четырех лет платформа активно развивалась, привлекая внимание новых пользователей блокчейн экосистемы. Однако в 2014 году платформа была вынуждена прекратить свою деятельность в связи с успешной атакой мошенников. Тогда с криптовалютной биржи было похищено 744 тысячи монет, что не позволяло продолжать деятельность.

Сейчас ситуация в криптовалютной индустрии существенно изменилась, а площадок для платформы стало гораздо больше. Однако даже в условиях большого разнообразия платформ и площадок перед пользователями блокчейн экосистемы возникает сложность при выборе подходящего варианта. Дело в том, что далеко не все биржи обеспечивают необходимый уровень безопасности, что создаёт риск для пользователей. Особенно трудно освоиться в сфере децентрализованных финансов бывает новичкам, которые раньше не сталкивались с криптовалютной индустрией.

Криптовалютные биржи широко используются пользователями и крупными инвесторами в сфере децентрализованных финансов. Найти актуальную информацию о развитии криптовалютных бирж можно на сайте RBK.

Список востребованных криптовалютных бирж для пользователей блокчейн экосистемы

Далеко не каждая криптовалютная биржа может похвастаться отлаженной системой безопасности и удобным интерфейсом. Чтобы найти подходящий вариант, иногда требуется очень много времени. Для решения данного вопроса был составлен рейтинг площадок для торговли цифровыми активами. Одни из лучших бирж криптовалют представлены ниже:

  1. Лидером рейтинга заслуженно является криптовалютная биржа Binance, которая смогла добиться успеха в сфере децентрализованных финансов. Площадка позволяет пользователям проводить сделки с использованием различных видов цифровых активов и фиатных средств. Основными преимуществами платформы являются комфортные условия для взаимодействия пользователей, безопасность сделок и минимальные комиссии за совершение операций.
  2. На втором месте после Binance идёт платформа Bittrex, позволяющая пользователям блокчейн экосистемы осуществлять транзакции с использованием цифровых активов. Основная часть средств пользователей Bittrex хранится на холодных кошельках, что позволяет обеспечить высокую степень защиты накоплений.
  3. Жителям Восточной Европы подойдёт торговая площадка EXMO, поскольку на ней пользователи могут обменять криптовалюту на местные фиатные деньги. Платформа обладает удобным интерфейсом и надёжной системой защиты.
  4. Криптовалютная биржа LocalBitcoins, которая не имеет аналогов. Уникальный проект позволяет участникам заключать сделки в сети без посредников. Относительно недавно осуществлять торговлю на платформе можно было без прохождения процедуры верификации. Однако теперь правила поменялись, верификацию проходят все новые пользователи. Данное требование позволяет существенно снизить риск, а также обезопасить пользователей от деятельности мошенников в криптовалютной индустрии. Среди других преимуществ площадки можно отметить наличие разнообразных способов оплаты, а также приобретение криптовалют по выгодному курсу.
  5. Относительно молодым проектом является площадка Probit, обладающая широким спектром функциональных возможностей. Платформа активно развивается и имеет ряд положительных сторон. Среди основных преимуществ площадки стоит отметить простой процесс регистрации, понятный и удобный интерфейс, большое разнообразие цифровых активов для совершения транзакций, а также наличие различных бонусов для клиентов.

С помощью рейтинга можно найти подходящую площадку для заключения сделок и осуществления транзакций. Для получения более подробной информации об этих и других криптовалютных биржах, а также при желании оценить их преимущества и недостатки стоит посетить сайт https://altcoinlog.com/lychshie-birchi-kkyptovalyt-analiz/. Здесь пользователи блокчейн экосистемы смогут найти полезные сведения об особенностях использования цифровых активов, а также о применении криптовалютных бирж в настоящее время.

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