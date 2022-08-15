Цифровизация качества на производстве окон. «Мастер Комфорта» делится опытом организации ОТК, продаж и найма сотрудников

Система и принципы
Бренд «Мастер Комфорта» принадлежит ООО «Оконные системы», которая на рынке с 2003 года. За это время на базе компании появился автоматический производственный комплекс, где качество контролируется с помощью штрихкодов и скан-точек, сокращая объем брака и цену для потребителей.
Фирма специализируется на изготовлении не только окон, но и других светопрозрачных конструкций: витражей, перегородок и фасадов из ПВХ и алюминия разных цветов и конфигураций, комплектует заказы отливами, откосами и москитными сетками.
Руководители подразделений ежедневно работают над цепочками создания ценности и бизнес-процессами, оптимизируя их по методологии as is / to be (англ. «как есть / как должно быть»). В «отделе задач», как в шутку себя называют члены группы развития, взаимодействие построено по принципам SCRUM, когда улучшения внедряются всего за две недели.
Для постановки целей используется методология OKR — objectives and key results (цели и ключевые результаты), с помощью которой глобальное видение бизнеса переносится на конкретные и выполнимые задачи. При анализе результатов рассматривается эффект в четырех направлениях: процессы, финансы, взаимоотношения с клиентами и развитие коллектива.
Качество работы оптового и розничного отделов продаж контролируется с помощью специальных отраслевых скриптов. Они нацелены на выявление потребностей клиента и формирования релевантного предложения.
Подбор кадров и условия труда
Процессы в «Мастер Комфорта» улучшаются сообща, сотрудники вносят предложения по оптимизации по правилу «Проблема — причина — решение». Увидел узкое место, подумал над причинами, пришел на планерку с тремя вариантами улучшений, из которых один рекомендуешь к реализации. Так процесс видно, минимум, с двух сторон, что повышает ценность внесенных изменений.
Сложность продукта и требования к клиентоориентированности сотрудников влекут необходимость высокого уровня отбора. HR-отдел внедрил уже для пяти должностей групповой отбор в три этапа: краткое собеседование, тест на выявление личностных качеств и работа над реальной практической задачей. Эффективность такой системы отбора доказана топовыми российскими и международными компаниями, например, Сбер, P&G и Unilever, а «Мастер Комфорта» не только дает возможность отобрать кандидатов с высоким потенциалом, но и снижает FTE (full-time equivalent). На одну вакансию в среднем претендуют 24 соискателя, групповой отбор в четыре-шесть раз сокращает затраты на собеседования, выраженные в стоимости часа работы руководителей.
Комфорт и безопасность коллектива — одна из первостепенных задач фирмы с точки зрения трудоустройства. В штате есть инженер по охране труда, который создает безопасные условия для работников. Старожилы трудятся в компании по 15−17 лет. В случае увольнения, на предприятии проводятся exit-интервью, чтобы понять плюсы и минусы внутренних процессов через личный взгляд сотрудника. В конце он ставит eNPS-оценку фирме от 0 до 10 («Насколько вы порекомендовали бы нас знакомым в качестве работодателя?»). Средняя оценка по внутренним опросам — 9,1 балл, на основе отзывов на DreamJob — 4,9 из 5.
Научный подход к клиентам
Застройщикам компания «Мастер Комфорта» известна как ООО «Оконные системы». Крупным заказчикам предоставляется стратегическое партнерство — корпоративный отдел подберет подходящие под каждый отдельный объект материалы и услуги.
В производстве используется качественная фурнитура австрийского бренда MACO (облегченная MACO ECO и противовзломная MACO MULTI MATIC), а также фурнитура экономического класса. Профильная линейка включает премиальный KÖMMERLING 76 AD, комфортный KBE EXPERT и бюджетный TOPLINE. Внутренние принципы не позволяют «Мастеру Комфорта» работать с нижним ценовым сегментом профильных систем, так как основатели компании несут личную ответственность за комфорт заказчика и пользователя конструкций.
На формирование микроклимата внутри помещений по большей части влияет стеклопакет, т.к. он занимает около 85% площади конструкции, а, значит, через него идут наибольшие теплопотери. Снизить будущие затраты на отопление помещений поможет стеклопакет с теплоотражающим покрытием (ТОП), а сохранить жилище от прямых солнечных лучей — мультифункциональный стеклопакет. В премиальном сегменте застройки компания рекомендует использовать стеклопакет с ТОП и мультифункциональным стеклом, что позволит поднять коэффициент сопротивления теплопередаче на 105%, а уровень защиты от солнца на 85% (база сравнения — двухкамерный стеклопакет с обычными стеклами).
Светопрозрачные конструкции «Мастер Комфорта» подойдут как для многоквартирных, так и для загородных домов. Имеют высокий уровень тепло— и шумоизоляции, устойчивость к атмосферному воздействию. Приобрести изделия фирмы можно как напрямую, так и у представителей компании в вашем регионе.
Цифры
- 264 576 изделий из ПВХ и алюминия выпустили на производстве «Мастер Комфорта» за 19 лет на рынке.
- 286 идей по улучшению компании введено в последние три года.
- 33 нововведения реализуются до конца 2022 года.
Адрес производства:
- г. Барнаул, с. Лебяжье, ул. Полевая, 58-г
Отдел корпоративных клиентов:
- г. Барнаул, Рыбозаводской проезд, 24,
Телефон: 8 (3852) 253−257
Сайт: masterkomforta.com
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