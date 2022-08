Цифровизация качества на производстве окон. «Мастер Комфорта» делится опытом организации ОТК, продаж и найма сотрудников

Система и принципы

Бренд «Мастер Комфорта» принадлежит ООО «Оконные системы», которая на рынке с 2003 года. За это время на базе компании появился автоматический производственный комплекс, где качество контролируется с помощью штрихкодов и скан-точек, сокращая объем брака и цену для потребителей.

Фирма специализируется на изготовлении не только окон, но и других светопрозрачных конструкций: витражей, перегородок и фасадов из ПВХ и алюминия разных цветов и конфигураций, комплектует заказы отливами, откосами и москитными сетками.

Руководители подразделений ежедневно работают над цепочками создания ценности и бизнес-процессами, оптимизируя их по методологии as is / to be (англ. «как есть / как должно быть»). В «отделе задач», как в шутку себя называют члены группы развития, взаимодействие построено по принципам SCRUM, когда улучшения внедряются всего за две недели.

Алтайский производитель светопрозрачных конструкций «Мастер Комфорта». Дмитрий Лямзин

Для постановки целей используется методология OKR — objectives and key results (цели и ключевые результаты), с помощью которой глобальное видение бизнеса переносится на конкретные и выполнимые задачи. При анализе результатов рассматривается эффект в четырех направлениях: процессы, финансы, взаимоотношения с клиентами и развитие коллектива.

Качество работы оптового и розничного отделов продаж контролируется с помощью специальных отраслевых скриптов. Они нацелены на выявление потребностей клиента и формирования релевантного предложения.

Подбор кадров и условия труда

Процессы в «Мастер Комфорта» улучшаются сообща, сотрудники вносят предложения по оптимизации по правилу «Проблема — причина — решение». Увидел узкое место, подумал над причинами, пришел на планерку с тремя вариантами улучшений, из которых один рекомендуешь к реализации. Так процесс видно, минимум, с двух сторон, что повышает ценность внесенных изменений.

Сложность продукта и требования к клиентоориентированности сотрудников влекут необходимость высокого уровня отбора. HR-отдел внедрил уже для пяти должностей групповой отбор в три этапа: краткое собеседование, тест на выявление личностных качеств и работа над реальной практической задачей. Эффективность такой системы отбора доказана топовыми российскими и международными компаниями, например, Сбер, P&G и Unilever, а «Мастер Комфорта» не только дает возможность отобрать кандидатов с высоким потенциалом, но и снижает FTE (full-time equivalent). На одну вакансию в среднем претендуют 24 соискателя, групповой отбор в четыре-шесть раз сокращает затраты на собеседования, выраженные в стоимости часа работы руководителей.

Комфорт и безопасность коллектива — одна из первостепенных задач фирмы с точки зрения трудоустройства. В штате есть инженер по охране труда, который создает безопасные условия для работников. Старожилы трудятся в компании по 15−17 лет. В случае увольнения, на предприятии проводятся exit-интервью, чтобы понять плюсы и минусы внутренних процессов через личный взгляд сотрудника. В конце он ставит eNPS-оценку фирме от 0 до 10 («Насколько вы порекомендовали бы нас знакомым в качестве работодателя?»). Средняя оценка по внутренним опросам — 9,1 балл, на основе отзывов на DreamJob — 4,9 из 5.

Научный подход к клиентам

Застройщикам компания «Мастер Комфорта» известна как ООО «Оконные системы». Крупным заказчикам предоставляется стратегическое партнерство — корпоративный отдел подберет подходящие под каждый отдельный объект материалы и услуги.

В производстве используется качественная фурнитура австрийского бренда MACO (облегченная MACO ECO и противовзломная MACO MULTI MATIC), а также фурнитура экономического класса. Профильная линейка включает премиальный KÖMMERLING 76 AD, комфортный KBE EXPERT и бюджетный TOPLINE. Внутренние принципы не позволяют «Мастеру Комфорта» работать с нижним ценовым сегментом профильных систем, так как основатели компании несут личную ответственность за комфорт заказчика и пользователя конструкций.

Алтайский производитель светопрозрачных конструкций «Мастер Комфорта». Дмитрий Лямзин

На формирование микроклимата внутри помещений по большей части влияет стеклопакет, т.к. он занимает около 85% площади конструкции, а, значит, через него идут наибольшие теплопотери. Снизить будущие затраты на отопление помещений поможет стеклопакет с теплоотражающим покрытием (ТОП), а сохранить жилище от прямых солнечных лучей — мультифункциональный стеклопакет. В премиальном сегменте застройки компания рекомендует использовать стеклопакет с ТОП и мультифункциональным стеклом, что позволит поднять коэффициент сопротивления теплопередаче на 105%, а уровень защиты от солнца на 85% (база сравнения — двухкамерный стеклопакет с обычными стеклами).

Светопрозрачные конструкции «Мастер Комфорта» подойдут как для многоквартирных, так и для загородных домов. Имеют высокий уровень тепло— и шумоизоляции, устойчивость к атмосферному воздействию. Приобрести изделия фирмы можно как напрямую, так и у представителей компании в вашем регионе.

Цифры 264 576 изделий из ПВХ и алюминия выпустили на производстве «Мастер Комфорта» за 19 лет на рынке.

286 идей по улучшению компании введено в последние три года.

33 нововведения реализуются до конца 2022 года.

