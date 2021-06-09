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Цифровой детокс отменяется: в Белокурихе «прокачали» интернет для гостей

МТС подготовила сеть к наплыву туристов и увеличила емкость сети LTE на курорте Белокуриха на 30%. Это позволило сделать цифровые сервисы еще доступнее в одном из самых популярных мест летнего отдыха сибиряков.

Санаторий в Белокурихе.
Санаторий в Белокурихе.
@belokurikha_sibir_san

С наступлением сезона отпусков количество отдыхающих традиционно возрастает, и объемы мобильного трафика резко возрастают. Чтобы гости курорта могли пользоваться мобильным интернетом на комфортной скорости даже при пиковых нагрузках, были проведены работы по модернизации базовых станций до стандарта LTE, которые расположены внутри курортной зоны.

«Белокуриха — один из самых популярных курортов края, ежегодно сюда приезжают порядка 150 тысяч человек. Причем если раньше это были в основном туристы из соседних сибирских регионов, то начиная с прошлого года мы видим значительный рост гостей из Урала и центральных регионов России. Летний туристический сезон начался, курорт ожидает рекордное количество гостей, и мы готовы предоставить качественные цифровые сервисы всем желающих», − отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Иннокентий Цой.
Иннокентий Цой.
пресс-служба МТС

Начало масштабной модернизации сети LTE было начато в 2020 году: тогда в туристической зоне Белокуриха и Белокуриха-2 МТС «ускорила» мобильный интернет в 1,5 раза.

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