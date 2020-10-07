Цигун- техника работы с жизненной энергией

Практика Цигун становится на ровне по популярности с йогой и другими восточными техниками. А в условиях современной динамичной жизни, восстанавливать свою «Ци» просто необходимо.

Как обычный человек восполняет свой энергетический потенциал:

Здоровый сон,

Позитивные эмоции , впечатления,

впечатления, Полезная и качественная еда,

Занятия спортом и тд.

Цигун- это метод, который позволяет быстро восстановить утраченные силы, запустить механизмы циркуляции и восстановление всех систем организма, значительно увеличивает энергетический потенциал и возможности организма.

Простота и легкость в выполнении упражнений позволяют мягко и без вреда проработать тело.

Для техники Цигун нет физических ограничений.

В данной практике большое влияние уделяется состоянию концентрации и внутренней тишины, именно поэтому Цигун очень эффективен в борьбе со стрессом. Он дает устойчивое состояние спокойствия и легкости.

Цигун одна из самых экологичных и безопасных энергетических практик. Исключает религиозный аспект и использование опасных энергетических техник.

Преподаватель Андрей Меляков Фото «Алтайский центр йоги»

Цигун — это чувствовать и уметь использовать свою энергию.

Цигун — это дисциплина для тела и ума.

«Нам повезло с преподавателем» — говорит директор «Алтайского центра йоги». Александр Меляков имеет огромный опыт практики и преподавания. С юности он проявлял интерес к культуре и философии востока, занимался единоборствами и почти десять лет преподаёт оздоровительную гимнастику северо-тибетской школы кунфу «Тигр-дракон», Более двенадцати лет Александр практикует тибетскую йогу, тай-чи, Цигун. Александр делится тем, что стало эффективным и полезным для него.

В этих практиках очень большое значение имеет поле мастера, ведь мало просто правильно визуально выполнять движения, главное это умение транслировать состояние и поток. Мы очень гордимся, что у нас в Барнауле и в нашем центре есть такой преподаватель. Мы ждём вас на наши занятия!