Циклон призов. «Пятерочка» разыгрывает подарочные сертификаты, технику и деньги

Гости «Пятерочки» смогут получить около 3 тыс. подарков. Торговая сеть запустила акцию «Циклон весенних призов», в рамках которой разыгрывает цифровую и бытовую технику, сертификаты на покупки и баллы на карту лояльности.

До 23 апреля гости любого магазина «Пятерочка» могут поучаствовать в еженедельном розыгрыше. Среди призов — подарочные карты на покупки в торговой сети на 3 тыс. рублей, сертификаты в салон красоты, магазины парфюмерии, электроники, игрушек, спортивных товаров и многое другое.

Как стать участником

Нужно зарегистрировать чеки на общую сумму покупок не менее 1,1 тыс. рублей, совершенных в течение недели. Сделать это можно на сайте actions.5ka.ru и там же в личном кабинете отслеживать статус розыгрыша. Важно, что алкогольная и табачная продукция в акции не участвуют.

Среди тех, кто три недели подряд будет еженедельно регистрировать чеки на 1,1 тыс. рублей, разыгрывают смартфоны.

Когда участник зарегистрирует первый чек на любую сумму покупок, он получит гарантированный приз — 1,1 тыс. баллов на карту Х5 Клуба и промокод на месяц пользования сервисом «Пакет» за 1 рубль. Дополнительно среди тех, кто активирует этот промокод, каждую неделю будут разыгрывать робот-пылесос.

Испытать удачу могут и пользователи сервиса экспресс-доставки. Среди онлайн-покупателей также еженедельно будут разыгрывать сертификат в магазин товаров для здорового сна.

Дополнительные подарки

Партнеры торговой сети приготовили щедрые подарки для своих потребителей. Так, если в чеке на любую сумму окажутся товары от Milka (Милка), Oreo (Орео), Global Village (Глобал Виллэдж), «Ласка» или «Растишка», можно принять участие в еще одном еженедельном розыгрыше. Среди призов — планшеты, умные часы, кофемашины, а также сертификаты на покупки в магазинах цифровой техники и многое другое.

А чтобы попробовать получить крупную денежную сумму от «Пятерочки», нужно отправить другу ссылку на участие в акции, а тот, в свою очередь, должен зарегистрироваться и загрузить по ней чек. Одна пара друзей получит 200 тыс. рублей на двоих.

Более подробно об акции, условиях участия, порядке розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте.

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