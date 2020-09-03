Цитадель повышенного комфорта. Почему благоустройство стало приоритетом в новых жилкомплексах

Очевидно, что в борьбе на конкурентном строительном рынке лидирующие позиции теперь занимает тот, кто способен предложить жильцам достойную инфраструктуру и комфортные придомовые территории.
Сегодня в своем стремлении создать качественные, удобные и красивые общественные пространства застройщики идут в ногу с общенациональным проектом «Комфортная городская среда» и тем самым берут на себя важную социальную функцию.
Все это в Барнауле видно невооруженным глазом — в прошлое уходит мощение асфальтом или серенькой брусчаткой, анахронизмом становятся скучные бетонные лавочки, скромные детские площадки и урны под побелку.
А новая эпоха — это мощение дворов в цвет фасадов новых красивых высоток. Где-то это яркие, контрастные решения, где-то — напротив, спокойные и естественные. Но во всем застройщики пытаются воплотить дизайнерский подход, демонстрируя, что забота о человеке — безусловный приоритет.
Примеров реализации новых подходов в благоустройстве дворов, детских площадок и прочих общественных пространств — множество.
Так, в кварталах «Жилищной инициативы», в жилкомплексах «Новая высота», «Большая Медведица», «Две эпохи» барнаульцы уже смогли оценить стильные, комфортные и пешеходные зоны, созданные с применением тротуарной плитки «Алом» от производителя ЖБИ Сибири.
Используя тротуарную плитку «Алом», можно быть уверенными в прочности, долговечности и экологичности создаваемого общественного пространства.
Кроме того, «Алом» — это многообразие форм и цветовой гаммы, которые помогут при обустройстве высоко комфортабельной придомовой территории.
Нельзя забывать при создании общественного пространства и о вопросах безопасности. Потому «Алом» предлагает тротуарную плитку и бордюрные камни со светоотражающим покрытием.
Ну, и конечно, какая комфортная территория для всей семьи без малых архитектурных форм. В этом отношении «Алом» предлагает новую и широкую линию производства лавочек, вазонов, бетонных блоков ограждения и урн, которые способны украсить и сделать комфортнее любое пространство.
Сейчас и со стороны застройщиков, и со стороны широкой общественности существует мощный запрос на воплощение действительно современных и интересных проектов благоустройства общественных территорий.
Производство «Алом» целиком и полностью стремится следовать этой тенденции, находится в постоянном развитии и следит за всеми мировыми трендами благоустройства, предлагая огромный ассортимент качественной продукции на любой вкус, цвет и бюджет.
За спиной «Алом» — два десятилетия успешной работы, множество реализованных проектов, лидирующие позиции на рынке и опыт плодотворного сотрудничества с ведущими застройщиками.