Цитадель повышенного комфорта. Почему благоустройство стало приоритетом в новых жилкомплексах

Подходы к застройке и освоению территорий в Барнауле и других городах Алтайского края в последние годы серьезно поменялись. Застройщики все больше делают ставку не только на создание комфортного жилья, но и на обустройство привлекательных общественных пространств.

Очевидно, что в борьбе на конкурентном строительном рынке лидирующие позиции теперь занимает тот, кто способен предложить жильцам достойную инфраструктуру и комфортные придомовые территории.

Сегодня в своем стремлении создать качественные, удобные и красивые общественные пространства застройщики идут в ногу с общенациональным проектом «Комфортная городская среда» и тем самым берут на себя важную социальную функцию.

Все это в Барнауле видно невооруженным глазом — в прошлое уходит мощение асфальтом или серенькой брусчаткой, анахронизмом становятся скучные бетонные лавочки, скромные детские площадки и урны под побелку.

ЖК «Две эпохи». ЖБИ Сибири ЖК «Две эпохи». ЖБИ Сибири ЖК «Две эпохи». Дмитрий Лямзин ЖК «Две эпохи». ЖБИ Сибири ЖК «Две эпохи». ЖБИ Сибири

А новая эпоха — это мощение дворов в цвет фасадов новых красивых высоток. Где-то это яркие, контрастные решения, где-то — напротив, спокойные и естественные. Но во всем застройщики пытаются воплотить дизайнерский подход, демонстрируя, что забота о человеке — безусловный приоритет.

Примеров реализации новых подходов в благоустройстве дворов, детских площадок и прочих общественных пространств — множество.

Так, в кварталах «Жилищной инициативы», в жилкомплексах «Новая высота», «Большая Медведица», «Две эпохи» барнаульцы уже смогли оценить стильные, комфортные и пешеходные зоны, созданные с применением тротуарной плитки «Алом» от производителя ЖБИ Сибири.

ЖК «Большая Медведица». Дмитрий Лямзин ЖК «Большая Медведица». Дмитрий Лямзин ЖК «Большая Медведица». Дмитрий Лямзин ЖК «Большая Медведица». Дмитрий Лямзин ЖК «Большая Медведица». Дмитрий Лямзин ЖК «Большая Медведица». Дмитрий Лямзин ЖК «Большая Медведица». Дмитрий Лямзин ЖК «Большая Медведица». Дмитрий Лямзин ЖК «Большая Медведица». Дмитрий Лямзин

Используя тротуарную плитку «Алом», можно быть уверенными в прочности, долговечности и экологичности создаваемого общественного пространства.

Кроме того, «Алом» — это многообразие форм и цветовой гаммы, которые помогут при обустройстве высоко комфортабельной придомовой территории.

Нельзя забывать при создании общественного пространства и о вопросах безопасности. Потому «Алом» предлагает тротуарную плитку и бордюрные камни со светоотражающим покрытием.

ЖК «Димитровские горки» Дмитрий Лямзин ЖК «Димитровские горки». Дмитрий Лямзин ЖК «Димитровские горки». Дмитрий Лямзин ЖК «Димитровские горки». Дмитрий Лямзин ЖК «Димитровские горки». Дмитрий Лямзин ЖК «Димитровские горки». Дмитрий Лямзин ЖК «Димитровские горки». Дмитрий Лямзин ЖК «Димитровские горки». Дмитрий Лямзин ЖК «Димитровские горки». Дмитрий Лямзин

Ну, и конечно, какая комфортная территория для всей семьи без малых архитектурных форм. В этом отношении «Алом» предлагает новую и широкую линию производства лавочек, вазонов, бетонных блоков ограждения и урн, которые способны украсить и сделать комфортнее любое пространство.

Сейчас и со стороны застройщиков, и со стороны широкой общественности существует мощный запрос на воплощение действительно современных и интересных проектов благоустройства общественных территорий.

Производство «Алом» целиком и полностью стремится следовать этой тенденции, находится в постоянном развитии и следит за всеми мировыми трендами благоустройства, предлагая огромный ассортимент качественной продукции на любой вкус, цвет и бюджет.

За спиной «Алом» — два десятилетия успешной работы, множество реализованных проектов, лидирующие позиции на рынке и опыт плодотворного сотрудничества с ведущими застройщиками.