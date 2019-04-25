Цвет настроения черный? Новый челлендж в соцсетях привел в магазины «у дома»

В социальных сетях развернулся новый мощный челлендж. Тимати и Егор Крид решили поспорить с «Пятёрочкой» и запустили эксклюзивную «черную» серию напитков и чипсов. Если фанаты Black Star выполнят условия акции, то один из магазинов «Пятёрочка» окрасится в чёрный цвет. Баттл уже начался, а на эксклюзивные продукты развернулась настоящая охота.

Тимати и Егор Крид решили поспорить с «Пятёрочкой» и запустили эксклюзивную «черную» серию напитков и чипсов.

На полках «Пятёрочек» по всей стране появилась эксклюзивная продукция от Black Star и PepsiCo. Российские звёзды шоу-бизнеса Тимати и Егор Крид превратили любимые и привычные чипсы и газировку в новые эксклюзивные продукты: Lay’s Black Star Burger и Pepsi Dark Vanilla. Узнать лимитированную партию среди классической линейки продуктов просто — изображение артистов на черной упаковке сразу бросается в глаза.

Друзья создали продукты со своими любимыми вкусами, а «Пятёрочка» не осталась в стороне и бросила популярным артистам и всем их фанатам вызов — если весь объём «черной» серии закончится до 31 мая, то один из магазинов сети приобретет эксклюзивный черный цвет:

Александра Калюкина,

директор по маркетингу торговой сети:

Мы призываем всех присоединиться к нашему челленджу и добиться, чтобы в итоге и «Пятёрочка» стала черной, окрасившись в любимый цвет наших звезд.

Обратный отсчет уже пошел. Лимитированная серия на старте включала 3 миллиона пачек Lay’s Black Star Burger и 3 миллиона бутылок Pepsi Dark Vanilla. Посмотрим, хватит ли этого для 14 000 «Пятёрочек» по всей стране.

Дарья Тебар,

директор по продажам и развитию категорий компании PepsiCo:

PepsiCo занимает сильные позиции на рынке на протяжении долгого времени. Мы следим за трендами и стараемся идти в ногу со временем, чтобы предлагать нашим покупателям именно те продукты, которые отвечают их запросам.

Специально для этой акции в социальных сетях запустили новый хэштег #ЧерныйЭксклюзив. Под ним можно делиться впечатлениями от новых продуктов.

Дарья Тебар,

директор по продажам и развитию категорий: