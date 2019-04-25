Цвет настроения черный? Новый челлендж в соцсетях привел в магазины «у дома»

На полках «Пятёрочек» по всей стране появилась эксклюзивная продукция от Black Star и PepsiCo. Российские звёзды шоу-бизнеса Тимати и Егор Крид превратили любимые и привычные чипсы и газировку в новые эксклюзивные продукты: Lay’s Black Star Burger и Pepsi Dark Vanilla. Узнать лимитированную партию среди классической линейки продуктов просто — изображение артистов на черной упаковке сразу бросается в глаза.
Друзья создали продукты со своими любимыми вкусами, а «Пятёрочка» не осталась в стороне и бросила популярным артистам и всем их фанатам вызов — если весь объём «черной» серии закончится до 31 мая, то один из магазинов сети приобретет эксклюзивный черный цвет:
Александра Калюкина,
директор по маркетингу торговой сети:
Мы призываем всех присоединиться к нашему челленджу и добиться, чтобы в итоге и «Пятёрочка» стала черной, окрасившись в любимый цвет наших звезд.
Обратный отсчет уже пошел. Лимитированная серия на старте включала 3 миллиона пачек Lay’s Black Star Burger и 3 миллиона бутылок Pepsi Dark Vanilla. Посмотрим, хватит ли этого для 14 000 «Пятёрочек» по всей стране.
Дарья Тебар,
директор по продажам и развитию категорий компании PepsiCo:
PepsiCo занимает сильные позиции на рынке на протяжении долгого времени. Мы следим за трендами и стараемся идти в ногу со временем, чтобы предлагать нашим покупателям именно те продукты, которые отвечают их запросам.
Специально для этой акции в социальных сетях запустили новый хэштег #ЧерныйЭксклюзив. Под ним можно делиться впечатлениями от новых продуктов.
Дарья Тебар,
директор по продажам и развитию категорий:
Создание новой вкусовой линейки Pepsi и Lay’s от Black Star — достаточно интригующий эксперимент. Если успех действительно носит черный цвет, то мы, возможно, станем свидетелями ребрендинга одного из магазинов «Пятёрочка» — все зависит только от вас!