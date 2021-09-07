Цветное пламя. Как сделать необычные свечи прибыльным бизнесом

С давних времен свечи могут украсить любой интерьер. Они делают стол праздничным, а комнату — уютной с необычной атмосферой. Сейчас в продаже имеется множество разнообразных свечей, среди которых есть свечи с ароматизаторами, гелиевые, с украшениями или без них. И они всегда имеют спрос у покупателей, а изготовление свечей с разноцветным пламенем — выгодное и интересное дело, которое развивает творчество.

Ассортимент

Сегодня можно приобрести свечи с пламенем, имеющим разные цвета. Во время создания данных свечей применяется материал с расплавами различных солей, горение которых образует разноцветное пламя. Хлорид натрия, добавляемый в свечу, дает огонь красного цвета, хлорид бария — зеленый, а благодаря хлориду меди, пламя имеет голубой оттенок.

Изготовление свечей с разноцветным пламенем предусматривает возможность растапливания свечей из воска или парафина, а после этого — добавления расплава солей, от которых зависит желаемый цвет огня. На рынке можно купить особые приборы для создания свечей, если подойти к выбранному свечному делу серьезно. С помощью данного аппарата дома можно создать 48 свечей за один час. Для этого в свечной парафин или воск добавляется нужная соль, а потом смесь заливается в аппарат.

Можно параллельно создавать парафиновые свечи и свечи с цветным огнем. Если нет большой стартовой суммы денег для того, чтобы начать изготовление свечей с разноцветным пламенем, можно начать производить свечи, которые обычно применяются для бытовых нужд.

Через некоторое время можно начать расширять свое дело добавлением украшенных, праздничных или декоративных свечей. Не стоит забывать, что когда идет заработок, то нужно платить налоги для ведения законной предпринимательской деятельности, поэтому регистрация бизнеса онлайн будет как никогда кстати.

Где осуществлять продажи

Продавать свечи различных видов можно на рынке, через интернет-магазин, хорошо разрекламировав товар, и сбывать его с помощью сети, или в собственноручно открытом магазинчике небольших размеров по продаже свечей, в этом случае уже обязательно нужно быть юридическим лицом, а регистрация ооо бесплатно на сайте Тинькофф Банка в этом поможет.

Можно договориться о поставке свечей с разноцветным огнем с крупными магазинами, продающими разнообразные подарки и сувениры, желающие иметь уникальные товары, одними из которых являются особенные свечи, созданные вручную.

Так же можно договориться о поставке продукции с компаниями, организующими праздники и торжества. Создание бизнеса по производству свечей перспективно и приносит большую прибыль. Свечи могут иметь невысокую себестоимость, а у готового товара цена различная, зависящая от сложности и уникальности работы.

Так же возникает удовлетворение от того, что готовыми свечами с пламенем разных цветов будут восхищаться другие люди, а так же от прибыли, приносимой интересным и красивым бизнесом.

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