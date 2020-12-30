Цветочные тренды для встречи нового, 2021 года

Все меньше дней остается до празднования всеми любимого Нового года: адвент-календари пустеют, настроение улучшается. Наступает пора украшать свой дом и готовить подарки. И главное — предаваться этим занятиям не только с ожиданием восторга, но и со вкусом. К примеру, отказаться от мишуры и «дождика» по всей квартире в пользу натуральных декоративных акцентов — хвойных настольных композиций, рождественских венков, миниатюрных ароматных елочек. В подарок близким преподнести не только милые безделицы с символом года, но и букет в зимнем стиле.

Совместно с компанией Флорист.ру мы подготовили путеводитель по самым трендовым флористическим идеям предстоящих праздников. Основными в этом новогоднем сезоне выделяются 5 стилей.

«Скандинавия», или сканди

Этот термин многим знаком в рамках интерьерных тенденций. Стиль характеризуется лаконичностью форм и светлыми оттенками. В новогоднем сканди-декоре тоже преобладает простота и минимализм. В основу положены натуральные материалы, например, это может быть кашпо из ротанга, в котором отлично будет смотреться невысокая композиция-ель из веток нобилиса, хвоя которого имеет мягкий зеленовато-голубой оттенок, не желтеет и не осыпается. Игрушек на ели должно быть не слишком много, лучшим решением станут сделанные из дерева. Отличное дополнение к ним — декоративные пряности, такие как корица, бадьян, плоды эвкалипта. В тональности приветствуется светлый монохром. А для настоящего хюгге — особенного скандинавского представления об уюте — в настольных композициях непременно должны присутствовать свечи.

«Нарния»

Этот флористический стиль — воплощение всеми любимой детской книги. Основной мотив его — сказочность. Композиции напоминают картины загадочного леса: переплетение ветвей и сочной зелени, обилие свежих цветов. Самые популярные из них — ранункулюсы, анемоны, амариллисы и гиацинты. Стиль «Нарния» особенно раскрывается в букетах, которыми можно украсить праздничный стол или с которыми можно прийти в гости в качестве подарка.

«Елка с чердака», или классический стиль

Классика никогда не выйдет из моды, а стиль «елка с чердака» — современное прочтение. В нем используются традиционные елочные игрушки и шары разных размеров. Только размещаются они на елках в определенной закономерности: чем ближе к верхушке, тем меньше размер украшения, то есть игрушки большего размера подвешиваются в нижней части елки. Можно действовать в одном преобладающем цвете или использовать сочетание нескольких цветов, желательно не более двух-трех. Пример классических удачных сочетаний — это «золото» и «серебро», белый и «серебро», «серебро» и синий, изумрудный и «золото», «золото» и коричневый. А для тех, кто не боится быть в тренде и экспериментировать, предлагаем выбрать два главных цвета наступающего года — серый и желтый. Именно их всемирно известный институт цвета Pantone назвал фаворитами 2021 года.

Экостиль

Популярные в обществе ценности осознанного потребления ресурсов находят свое идеальное воплощение в экостиле. Уже из названия становится понятно, что в декоре не используется пластик или его присутствие сведено к минимуму. Украшениями могут стать игрушки из натуральных материалов, например из пряжи, джутового каната, дерева или текстиля. В таких букетах и композициях будут прекрасно смотреться шишки разных размеров и форм, гирлянды из винных пробок или желудей, высушенные дольки апельсинов и палочки корицы. Кстати, для традиционной «новой жизни в новом году» выбор экостиля в украшении дома может стать началом правильных привычек в будущем.

Букет. Архив компании Флорист.ру

Стиль «шик»

Этот стиль символизирует собой праздничный гротеск. «Больше деталей!» — словно в противовес сканди-стилю, стиль «шик» пестрит акцентами на любой вкус: блеск, перья, крупные ленты, банты. Его карнавальная торжественность безоговорочно символизирует изобилие и благополучие.

Неважно, какой из стилей вы предпочтете на грядущие новогодние праздники. Главное — привнести в убранство дома частичку своего видения прекрасного, приготовить подарки с душой, по велению сердца, а не потому, что «так принято».

Желаем вам радости и счастья! С наступающим Новым годом и Рождеством!