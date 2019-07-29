В предыдущих сезонах, дизайнеры модных домов экспериментировали с обувью на низком ходу, и на определенное время туфли и балетки на практически не заметных каблуках затмили классические туфли на шпильке. В новом сезоне, любительницы высоких каблуков могут снова носить свою любимую обувь.
Сезон снова вернул моду на умопомрачительно высокий каблук — не толстый и устойчивый, а хрупкий и очень тонкий. На удивление особых экспериментов дизайнеры в этом сезоне с формой каблука не проводили. Модели обуви на каблуках отличаются совершенно классическим дизайном, и кроме того приветствуется минимализм в деталях.
Туфли на высоком каблуке и платформе
В прошлых сезонах на подиумах появилась высокая платформа, когда в модных тенденциях появился стиль 70-хх. Платформа быстро завоевала популярность у самых авторитетных представителей модного мира, и в новом сезоне туфли на высокой подошве снова в тренде.
Ценители удобной обуви, оценят новые модели туфель на платформе.
На смену массивной и высокой платформе, пришла довольно толстая, но устойчивая и удобная платформа. Стоит заметить, что толстая платформа обуви в прошлых сезонах сочеталась с таким же массивным каблуком. Но в новом сезоне весны-лета для туфель на платформе характерно наличие тонкого и высокого каблука.
Единственным исключением из этого правила, стала обувь на платформе французского модного дома Celine. Дизайнер этого дома, предложил модели обуви в стиле 70-хх, с массивной платформой и толстым каблуком.
Бежевые туфли на высоком каблуке
Самый лучший способ сделать свои ноги зрительно длиннее, это надеть бежевые туфли. Эту хитрость знают все звезды, и успешно ею пользуются. Такие знойные красавицы, как: Дженнифер Лопес и Ева Мендес, обожают носить бежевые туфли. Туфельки в тон коже, делают ноги просто бесконечными, а фигурку более стройной. Кроме того, бежевые туфли, это универсальная обувь, которая идеально сочетается с любым нарядом и будет актуальна в любой ситуации.
Свадебные туфли на высоком каблуке
Многие девушки, выбирая свадебные туфли, размышляют о том, какой каблук выбрать. Разумеется, идеальным вариантом для свадьбы будут туфли с высоким каблуком. Но, стоит учитывать, что невесте придется весь день провести на ногах, поэтому прежде чем покупать туфли на каблуке подумайте, сможете ли вы выдержать в такой обуви с раннего утра и до поздней ночи. Если через несколько часов хождения на каблуках у вас будут болеть ноги, то от моделей с высоким каблуком лучше воздержаться. Иначе, ваша свадебная обувь станет обстоятельством для раздражительности и плохого настроения.
Ну, а если девушка уверена, что ей будет удобно в обуви на высоких каблуках, то выбор его высоты будет определяться фасоном свадебного наряда.
Белые туфли на высоком каблуке
Свадебные туфли должны идеально подходить к фасону платья. Высота каблука в первую очередь зависит от длины вашего свадебного наряда. И конечно, нужно выбирать удобный каблук, туфли не обязательно должны быть на шпильке. Есть модели обуви на каблуке- рюмочке, толстом каблуке и так далее. Выбирайте для себя тот вариант, который вам более подходит.
Большая часть женщин, уверены, что туфли на каблуке носят только героини, так как носить их очень сложно. Девушки и женщины, которые столкнулись с неудобными и шаткими туфлями, уверены, что красота не стоит таких жертв.
Но, на сегодняшний день, туфли являются ведущим звеном современной моды, и они должны быть в гардеробе у каждой модницы. Остались в прошлом балетки и ботильоны, в моду вернулась классика — туфли с высоким каблуком.
Обувь на большом каблуке всегда пользовалась популярностью у женщин. Причем нравится она и мужчинам. И это вполне понятно, ведь первый каблук придуман именно мужчиной. И что самое интересное, придумал он его для мужчин. Такая обувь создавалась для поклонников верхней езды. Первые женские туфельки на каблуках принадлежали Екатерине Медичи. И было это во Франции в шестнадцатом веке. Символом женской привлекательности, каблук сделали именитый дизайнеры в конце девятнадцатого века.
Красивые туфли на высоком каблуке
С каждым десятилетием, обувь на каблуке становилась все разнообразней. Шпилька практически не выходила из моды, а лишь немного видоизменяла свое предназначение. Не так давно, шпилька была обязательным условием появления на светских раутах и фуршетах. Пока, они не появились на модных показах, сочетаясь с различной по фактуре и стилю дизайнерской одеждой.
Красные туфли на высоком каблуке
Эпоха глухого консерватизма осталась в далеком прошлом. И в современном мире красные туфли не являются признаком дурного тона и вульгарности. Это экстравагантное изделие призвано подчеркнуть сексуальность и соблазнительность современной женщины. Красные туфли на каблуке, это символ оригинальности и неординарности женской натуры. Женщина, которая стремиться к самовыражению, должна обязательно иметь эту смелую деталь в своем гардеробе.
Туфли такой броской расцветки становятся все более популярными. В шальные 80-е, они пользовались огромным спросом, но утратили свою жизненность ближе к 90-м годам. Современные женщины, теперь могут сами диктовать модные тренды, и красные туфли на шпильке подчеркивают ее самодостаточность.
Стоит отметить, что такое неординарное изделие задает тон всему образу женщины, и не нуждается в конкурирующих деталях одежды и дополнительных акцентах. Красные туфли достаточно агрессивная обувь, поэтому носить ее нужно строго придерживаясь, правил.
Грань между элегантностью и вульгарностью при выборе туфель красного цвета, очень тонка, поэтому нужно помнить про умеренность и уместность. В принципе, уместность это самое важное условие, которого нужно придерживаться, надевая туфли на высоком каблуке, в особенности красного цвета.