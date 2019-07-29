Каблуки отличаются по ширине, форме и высоте. Стоит отметить, что чем выше каблук, тем более травматичной становиться обувь. Чтобы придать своему образу привлекательности, не обязательно носить обувь на каблуке от десяти сантиметров, туфли на среднем каблуке так же смотрятся изящно и элегантно.

В предыдущих сезонах, дизайнеры модных домов экспериментировали с обувью на низком ходу, и на определенное время туфли и балетки на практически не заметных каблуках затмили классические туфли на шпильке. В новом сезоне, любительницы высоких каблуков могут снова носить свою любимую обувь.

Сезон снова вернул моду на умопомрачительно высокий каблук — не толстый и устойчивый, а хрупкий и очень тонкий. На удивление особых экспериментов дизайнеры в этом сезоне с формой каблука не проводили. Модели обуви на каблуках отличаются совершенно классическим дизайном, и кроме того приветствуется минимализм в деталях.

Туфли на высоком каблуке и платформе

Туфли. Архив интернет-агентства «ДримТрейд»

В прошлых сезонах на подиумах появилась высокая платформа, когда в модных тенденциях появился стиль 70-хх. Платформа быстро завоевала популярность у самых авторитетных представителей модного мира, и в новом сезоне туфли на высокой подошве снова в тренде.

Ценители удобной обуви, оценят новые модели туфель на платформе.

На смену массивной и высокой платформе, пришла довольно толстая, но устойчивая и удобная платформа. Стоит заметить, что толстая платформа обуви в прошлых сезонах сочеталась с таким же массивным каблуком. Но в новом сезоне весны-лета для туфель на платформе характерно наличие тонкого и высокого каблука.

Единственным исключением из этого правила, стала обувь на платформе французского модного дома Celine. Дизайнер этого дома, предложил модели обуви в стиле 70-хх, с массивной платформой и толстым каблуком.

Бежевые туфли на высоком каблуке

Туфли. Архив интернет-агентства «ДримТрейд»

Самый лучший способ сделать свои ноги зрительно длиннее, это надеть бежевые туфли. Эту хитрость знают все звезды, и успешно ею пользуются. Такие знойные красавицы, как: Дженнифер Лопес и Ева Мендес, обожают носить бежевые туфли. Туфельки в тон коже, делают ноги просто бесконечными, а фигурку более стройной. Кроме того, бежевые туфли, это универсальная обувь, которая идеально сочетается с любым нарядом и будет актуальна в любой ситуации.

Свадебные туфли на высоком каблуке

Многие девушки, выбирая свадебные туфли, размышляют о том, какой каблук выбрать. Разумеется, идеальным вариантом для свадьбы будут туфли с высоким каблуком. Но, стоит учитывать, что невесте придется весь день провести на ногах, поэтому прежде чем покупать туфли на каблуке подумайте, сможете ли вы выдержать в такой обуви с раннего утра и до поздней ночи. Если через несколько часов хождения на каблуках у вас будут болеть ноги, то от моделей с высоким каблуком лучше воздержаться. Иначе, ваша свадебная обувь станет обстоятельством для раздражительности и плохого настроения.

Ну, а если девушка уверена, что ей будет удобно в обуви на высоких каблуках, то выбор его высоты будет определяться фасоном свадебного наряда.

Белые туфли на высоком каблуке

Туфли. Архив интернет-агентства «ДримТрейд»

Свадебные туфли должны идеально подходить к фасону платья. Высота каблука в первую очередь зависит от длины вашего свадебного наряда. И конечно, нужно выбирать удобный каблук, туфли не обязательно должны быть на шпильке. Есть модели обуви на каблуке- рюмочке, толстом каблуке и так далее. Выбирайте для себя тот вариант, который вам более подходит.

Большая часть женщин, уверены, что туфли на каблуке носят только героини, так как носить их очень сложно. Девушки и женщины, которые столкнулись с неудобными и шаткими туфлями, уверены, что красота не стоит таких жертв.

Но, на сегодняшний день, туфли являются ведущим звеном современной моды, и они должны быть в гардеробе у каждой модницы. Остались в прошлом балетки и ботильоны, в моду вернулась классика — туфли с высоким каблуком.

Обувь на большом каблуке всегда пользовалась популярностью у женщин. Причем нравится она и мужчинам. И это вполне понятно, ведь первый каблук придуман именно мужчиной. И что самое интересное, придумал он его для мужчин. Такая обувь создавалась для поклонников верхней езды. Первые женские туфельки на каблуках принадлежали Екатерине Медичи. И было это во Франции в шестнадцатом веке. Символом женской привлекательности, каблук сделали именитый дизайнеры в конце девятнадцатого века.

Красивые туфли на высоком каблуке

С каждым десятилетием, обувь на каблуке становилась все разнообразней. Шпилька практически не выходила из моды, а лишь немного видоизменяла свое предназначение. Не так давно, шпилька была обязательным условием появления на светских раутах и фуршетах. Пока, они не появились на модных показах, сочетаясь с различной по фактуре и стилю дизайнерской одеждой.

Красные туфли на высоком каблуке

Туфли. Архив интернет-агентства «ДримТрейд»

Эпоха глухого консерватизма осталась в далеком прошлом. И в современном мире красные туфли не являются признаком дурного тона и вульгарности. Это экстравагантное изделие призвано подчеркнуть сексуальность и соблазнительность современной женщины. Красные туфли на каблуке, это символ оригинальности и неординарности женской натуры. Женщина, которая стремиться к самовыражению, должна обязательно иметь эту смелую деталь в своем гардеробе.

Туфли такой броской расцветки становятся все более популярными. В шальные 80-е, они пользовались огромным спросом, но утратили свою жизненность ближе к 90-м годам. Современные женщины, теперь могут сами диктовать модные тренды, и красные туфли на шпильке подчеркивают ее самодостаточность.

Стоит отметить, что такое неординарное изделие задает тон всему образу женщины, и не нуждается в конкурирующих деталях одежды и дополнительных акцентах. Красные туфли достаточно агрессивная обувь, поэтому носить ее нужно строго придерживаясь, правил.

Грань между элегантностью и вульгарностью при выборе туфель красного цвета, очень тонка, поэтому нужно помнить про умеренность и уместность. В принципе, уместность это самое важное условие, которого нужно придерживаться, надевая туфли на высоком каблуке, в особенности красного цвета.