27 мая
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Потребитель

Турецкие бренды хотят открыть магазины в России

Турецкие бренды одежды и товаров для дома хотят открыть магазины в России, передают «Известия».

Одежда. Шоппинг.
Одежда. Шоппинг.
pixabay.com.

В настоящее время компании adL, Mudo, Ltb, Twist и İpekyol ведут переговоры с операторами из России, рассказал глава компании Surenkok Moscow Омюр Сюренкок.

Информацию о переговорах также подтвердил президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко.

«К нам с предложениями вышли бренды, которые видят потенциал для реализации и развития в России. Например, есть обращение от одного производителя, который делает товары а-ля Zara Home, и мы сейчас организуем для него встречу», — подчеркнул он.

По словам Сюренкока, РФ заинтересована в появлении новых компаний на рынке после ухода международных брендов. Турецкому бизнесу это также выгодно, так как некоторые бренды ушли из страны, не выдержав конкуренции.

Планируется, что в Москве и российских регионах откроют свыше ста новых торговых точек. Первыми начать работу могут магазины adL.

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