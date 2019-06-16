Туристы рассказали, чем хороши капсульные отели

Главными плюсами капсул опрошенные назвали приватность, которую нельзя получить в обычном хостеле, а также почасовую оплату, актуальную при пересадках в аэропорту, чистоту, наличие кондиционера, WiFi, телевизора и розетки для зарядного устройства.
Пожить в капсуле можно в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке, Иркутске, Казани, Петрозаводске, Тюмени, Челябинске и Южно-Сахалинске.
Средняя стоимость за ночь составляет 900 рублей, отмечает портал.
Первым капсульным отелем был Капсульный отель города Осака в Японии, разработанный Кисё Куракавой и открытый 1 февраля 1979 года в районе Умеда.
Осенью 2009 года руководство московского международного аэропорта Шереметьево объявило об открытии в помещении одного из терминалов первого российского отеля капсульного типа «Воздушный экспресс». Он создан по «европейскому типу» и напоминает традиционную гостиницу экономкласса.