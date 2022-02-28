28 февраля -8°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

Туроператоры начали отменять для россиян рейсы в Доминикану, на Кубу и в Мексику

В России начали отменять туры на март в Доминикану, на Кубу и в Мексику. Рейсы уже отменила авиакомпания AZUR air, в скором времени это сделают Nordwind и Royal Flight, пишет РБК со ссылкой на «Ассоциацию туроператоров» (АТОР).

Куба
Куба
Фото предоставлено рекламодателем

Авиакомпании и туроператоры начали отменять рейсы в карибские страны на март.

«В системах бронирования туроператоров вечером 27 февраля стали недоступны туры на все даты, начиная с 28 февраля в Доминикану, Мексику, Кубу, Венесуэлу. Поиск туров на мартовские даты в системах бронирования показывает отсутствие рейсов на выбранные даты при попытке приобрести тур онлайн», — сообщили в АТОР.

Уточняется, что с 28 февраля будут выполняться только вывозные рейсы.

По предварительным подсчетам АТОР, за границей сейчас находятся примерно 150 тыс. россиян. В США, Европе, на Карибах — около 27 тысяч.

В понедельник в Минтрансе состоится совещание, на котором будет обсуждаться вывоз россиян из закрытых стран.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость