Туроператоры начали отменять для россиян рейсы в Доминикану, на Кубу и в Мексику

В России начали отменять туры на март в Доминикану, на Кубу и в Мексику. Рейсы уже отменила авиакомпания AZUR air, в скором времени это сделают Nordwind и Royal Flight, пишет РБК со ссылкой на «Ассоциацию туроператоров» (АТОР).

Авиакомпании и туроператоры начали отменять рейсы в карибские страны на март.

«В системах бронирования туроператоров вечером 27 февраля стали недоступны туры на все даты, начиная с 28 февраля в Доминикану, Мексику, Кубу, Венесуэлу. Поиск туров на мартовские даты в системах бронирования показывает отсутствие рейсов на выбранные даты при попытке приобрести тур онлайн», — сообщили в АТОР.

Уточняется, что с 28 февраля будут выполняться только вывозные рейсы.

По предварительным подсчетам АТОР, за границей сейчас находятся примерно 150 тыс. россиян. В США, Европе, на Карибах — около 27 тысяч.

В понедельник в Минтрансе состоится совещание, на котором будет обсуждаться вывоз россиян из закрытых стран.