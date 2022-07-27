ТВК «Гранд Арена» подарит полмиллиона рублей победителю розыгрыша

Принять участие в розыгрыше и получить шанс выиграть денежный приз и подарки от партнеров можно с 15 июня по 19 августа 2022 года

ТВК «Гранд Арена» запустила розыгрыш, главный приз которого — 500 тысяч рублей на ремонт. Победитель получит возможность совершить покупки в «Гранд Арене» на эту сумму. Кроме главного приза, ТВК разыгрывает еще множество подарков от партнеров на сумму более 150 тысяч рублей.

Чтобы стать участником, нужно выполнить простые условия.

Совершить покупку от трех тысяч рублей в отделе партнера розыгрыша* в ТВК «Гранд Арена» с 15 июня по 19 августа 2022 года. Написать Ф.И.О. и номер телефона на чеке. Сбросить чек в специальный ящик , установленный на первом этаже ТВК , напротив центрального входа. Подписаться на группу во «ВКонтакте».

Победителей розыгрыша определят 20 августа в прямом эфире в группе во «ВКонтакте».

*Отделы партнеров розыгрыша ТВК «Гранд Арена»:

ARDONI, мебельная фабрика

Алталия, фабрика дверей

Алтайская Соновелла, студия постельного белья

Арт-Мебель, мебельный салон

Галерея Штор, салон

Glass Style, салон мебели

GALAXY, магазин мебели

DаVita-мебель, фирменный салон

Divan Lite, мебельный магазин

ДиваноF, салон мягкой мебели

Domino, мебельный салон

Двери из Европы, сеть магазинов

Декор студия, сеть магазинов штор

Империя ламината, магазин

Комплект мебель, магазин товаров для сна

Keramik Rum, магазин керамической плитки

Krakov, мебельный магазин

Люстры Даром, светотехника

Luxor, студия света

Lucisso, студия света

Lazurit, сеть мебельных магазинов

Malitta, сеть мебельных салонов.

Марка Пола, центр напольных покрытий

Новый стиль, салон дверей и перегородок

Орматек, сеть салонов матрасов и кроватей

ПолДизайн, сеть салонов напольных покрытий

1 Мебельная Фабрика

Pro Design, офисная мебель

Российский кафель, сеть магазинов

Салон финской мебели

Сибирь, мебельный комбинат

СТОЛЫ ТУТ, мебельный магазин

SILK PLASTER, магазин жидких обоев

Теплый пол, магазин

Hilding Аnders, магазин матрасов и кроватей

Holz interior doors, межкомнатные двери

Шату, салон ковров и светильников

WoodenStyle, слэбы и спилы

Полный список партнеров смотрите на сайте ТВК «Гранд Арена».

Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения — на сайте grandarena-tvk.ru

ТВК «Гранд Арена"

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 180

Сайт «ВКонтакте»

Организатором Розыгрыша является ООО «НЕАПОЛЬ» (ОГРН 1142225008310).

Юридический адрес: 656056, Алтайский край, Барнаул г, Ленина пр-кт, дом No 2Б