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Творческое объединение ОХРА приглашает на открытие юбилейной выставки «СОЮЗ 5-ти»

9 октября в 17.00 творческое объединение ОХРА приглашает на открытие юбилейной выставки «СОЮЗ 5-ти», которое состоится в галерее «Нагорная».

Фото предоставлено Творческим объединением ОХРА

«ОХРА» — объединение художников- реалистов Алтая. Группа создана в 2014 году пятью молодыми художниками.

В группу вошли Иван Торопов, Дмитрий Плохих, Анна Фомина, Наталия Ямковая- Плохих, Анна Басаргина-Торопова. Все они выпускники НГХУ 2006- 2007 годов, в настоящее время живут и работают в Новоалтайске. Анна Фомина, Наталия Ямковая- Плохих, Иван Торопов преподают рисунок, живопись, композицию в НГХУ.

Выставка «СОЮЗ 5-ти"-это итог 5-ти летнего творчества и дружбы. На выставке будут представлены работы разных жанров: натюрморт, портрет, пейзаж, жанровая картина. Все работы выполнены в традициях реалистичной школы живописи.

Высокий профессиональный уровень исполнения работ вполне соответствует цели сохранения и развития традиций русской реалистической школы живописи, поставленной перед собой членами группы.

На открытие выставки гостей ждет профессиональный ведущий, отличная музыка и прекрасная атмосфера творчества.

Выставка открывается 9 октября в 17.00 по адресу ул. Аванесова, 30

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