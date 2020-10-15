Тягач КамАЗ и полуприцеп-самосвал НЕФАЗ с выгодой более 790 000 рублей в «Европлане»

Автолизинговая компания «Европлан» предлагает специальные условия на приобретение седельного тягача КамАЗ 54901 и полуприцепа-самосвала НЕФАЗ 9509−27. Техника доступна в лизинг с выгодой 792 937 рублей.

Тягач КамАЗ и полуприцеп-самосвал НЕФАЗ с выгодой более 790 000 рублей. АО «ЛК «Европлан»

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При оформлении в лизинг КамАЗэкономия клиента составит 12,5%. Таким образомседельный тягач обойдется на 625 000 руб. дешевле. На полуприцеп-самосвал НЕФАЗ распространяется скидка 10%: экономия составит более 167 000 руб. от рыночной стоимости.

В «Европлане» есть возможность приобрести седельный тягач, воспользовавшись одним из удобных вариантов финансирования:

Аванс от 15% и удорожание 0%.

Ежемесячный платеж от 85 900 руб.*

При оформлении в лизинг седельного тягача КамАЗ 54901 клиент получит 1000 литров топлива.

Полуприцеп-самосвал доступен в лизинг с авансом от 10%, удорожанием 0% и ежемесячным платежом от 19 200 руб.**

При приобретении НЕФАЗА и КамАЗа в «Европлан» предоставит клиентам полный комплекс автоуслуг. Таким образом, можно сэкономить время и средства на регистрации ТС в ГИБДД, страховании, топливе и т.д.

* Ежемесячный платеж от 85 993,05 руб.: аванс 39% от цены техники по ДКП с НДС, срок лизинга 60 месяцев, удорожание 1,84%. Аванс от 15% от цены техники по ДКП с НДС: ежемесячный платеж 251 402,42 руб., удорожание 0%, срок лизинга 24 месяца. Расчёты приведены в рублях для седельного тягача КамАЗ 54901 с рекомендованной ценой от 7 099 200 рублей с выкупным платежом 3%. В стоимость седельного тягача входит сервисный контракт. Наполненность сервисного контракта уточняйте в ДЦ).

* Ежемесячный платеж от 19 299,15 руб.: аванс 36,5% от цены техники по ДКП с НДС, срок лизинга 60 месяцев, удорожание 1,59%. Аванс от 10% от цены техники по ДКП с НДС: ежемесячный платеж 64 197,78 руб., удорожание 0,87%, срок лизинга 24 месяца. Удорожание 0%: аванс от 20% от цены техники по ДКП с НДС, ежемесячный платеж 56 042,71 руб., срок лизинга 24 месяца. Расчёты приведены в рублях для полуприцепа-самосвала НЕФАЗ 9509−27 с рекомендованной ценой от 1 679 376 рублей с выкупным платежом 3%.