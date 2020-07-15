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У барнаульского аэропорта появился «космический мерч»

Аэропорт Барнаула разработал сувенирную линейку к юбилею Германа Титова — 11 сентября второму космонавту планеты, чье имя носит воздушная гавань, исполнилось бы 85 лет.

Юрий Гагарин и Герман Титов.
Юрий Гагарин и Герман Титов.
Макс Альперт

На первом этаже аэропорта в магазине «Сувениры» посетители и пассажиры теперь могут купить календари, ежедневники, кружки, авиационные брелоки, магниты, плед и набор для путешественника с изображением легендарного космонавта.

В 2019 году барнаульский аэропорт принимал участие во всероссийском конкурсе «Туристический сувенир». Тогда представленные изделия заняли третье место в номинации «Линейка туристических сувениров региона».

Напомним, в маркетинге и ритейле под «мерчем» подразумевают группу товаров с единым брендом, в том числе персонифицированным.

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