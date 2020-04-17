У Россети Сибирь в Алтайском крае появилось почти 500 новых абонентов

Специалисты компании «Россети Сибирь» в Алтайском крае за первый квартал 2020 года подключили к электросетям 445 электроустановок.

Большая часть новых потребителей — физические лица. Прирастают новым жильем города, пригородные поселки, территории, где активно развиваются туристические направления.

Среди новых потребителей есть важные инфраструктурные и социально значимые объекты: хлебоприемный пункт, православный храм, водозабор и водонапорная башня. Электроэнергию, а значит, возможность скоро принять нуждающихся в профессиональной медицинской помощи, получили семь фельдшерско-акушерских пунктов Алая.

Для того чтобы обеспечить электроэнергией всех желающих присоединиться к электросетям, персонал Алтайского филиала ведет строительство новых подстанций, воздушных и кабельных линий электропередачи, модернизирует действующие энергообъекты.

Технологическое присоединение остается одним из приоритетных направлений деятельности энергетического предприятия. Эти работы позволяют не только ежегодно подключать к электросетям компании тысячи новых потребителей, но и создавать благоприятные условия для социального развития региона, развития бизнеса и улучшения инвестиционного климата, — отмечают энергетики.

Напомним, что подать заявку на технологическое присоединение к сетям можно в центре обслуживания клиентов (ЦОК) компании, который в настоящее время работает в дистанционном режиме из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе.

Специалисты Алтайского филиала Россети Сибирь продолжают работать над упрощением процедуры и снижением сроков технологического присоединения. Разработана возможность подачи заявления на техприсоединение через интернет. Для этого необходимо лишь зарегистрироваться в личном кабинете на официальном сайте компании «Россети Сибирь» www.rosseti-sib.ru и заполнить поля, отмеченные звездочкой. В течение трех рабочих дней заявитель получает ответ эксперта, в котором даются рекомендации по устранению замечаний, если они есть. После доработки заявки энергетики готовят документ, и заявителю останется лишь обратиться в Центр обслуживания клиентов (ЦОК) для подписания договора на технологическое присоединение либо подписать его с помощью электронно-цифровой подписи через интернет, «не выходя из дома». Напомним, что сейчас ЦОК работает в дистанционном режиме.

В круглосуточном режиме в Россети Сибирь работает единый контакт-центр. По бесплатному телефону 8−800−1000−380 можно узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения или сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах.

Справка

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» — 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.

Компания «Россети Сибирь» (ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания (МРСК) Сибири») — дочернее общество ПАО «Россети», является одной из самых крупных компаний в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания — свыше 1,934 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4−110 кВ — 270,1 тыс. км. В электросетевой комплекс Россети Сибирь входит 56 979 трансформаторных подстанций 6−10−35/0,4 кВ и 1 835 подстанции 35−110 кВ общей установленной мощностью 45 386 МВА.

В Россети Сибирь действует единый контакт-центр: 8−800−1000−380 (звонок бесплатный). С начала 2020 года работает единый контакт-центр Группы компаний «Россети»: 8−800−220−0-220.