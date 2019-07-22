Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 июля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель

У россиян рекордно выросло количество «лишних» денег

У россиян стало больше свободных денег. Согласно исследованию холдинга «Ромир», в июне их стало на 11,4% больше, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года, сообщили «Известия».

Деньги.
Деньги.
СС0

Свободные деньги — средства, которые остаются у среднестатистического российского домохозяйства после покупки необходимых товаров повседневного спроса и оплаты услуг.

«Это, прежде всего, связано с началом сезона отпусков, а, значит, с получением дополнительных выплат, так называемых отпускных. И даже небольшой рост повседневных расходов в минувшем июне не смог эти отпускные прибавки нивелировать», —объяснил президент «Ромира» Андрей Милехин.

  • В городах-миллионниках июньские показатели по сравнению с майскими выросли на 12%, до 42 тыс. рублей.
  • В городах с более 500 тыс. жителей — на 11,7%, до 34,5 тыс. рублей.
  • В городах с населением свыше 100 тыс. человек — на 10,2%, до 23,8 тыс. рублей.

Рост объема свободных денег отмечался и в мае по сравнению с апрелем — с 27,4 тыс. до 28,7 тыс. рублей. После уточнения показатели составили 29,1 тыс. против 29,7 тыс. рублей. Среднегодовое значение индекса с учетом июньского показателя составляет 27,2 тыс. рублей.

При этом по данным Росстата, по состоянию на апрель зарплаты около половины россиян составляли менее 35 тыс. рублей в месяц.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость