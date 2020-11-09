У СибПечьТорга День рождения! Скидка 10% на всё

Спасибо всем нашим клиентам за доверие и благодарные отзывы. Благодаря вам хочется развиваться и дарить еще больше тепла в ваши дома, и бани.

Отдельная благодарность нашим постоянным покупателям, для вашего удобства мы открыли второй магазин по ул. Энтузиастов, 85. И как всегда рады видеть вас на пр. Калинина, 24а/1.

С днем рождения нас, а вам лёгкого пара!

СибПечьТорг Адреса магазинов в Барнауле: пр. Калинина , 24а/1

24а/1 ул. Энтузиастов , 85 Режим работы: с 9.00 до 19.00 — ежедневно Телефон: +7 (3852) 601−310 Сайт: sibpechtorg.ru E-mail: sibpechtorg@yandex.ru Социальные сети: ВКонтакте, Instagram

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