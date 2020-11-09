У СибПечьТорга День рождения! Скидка 10% на всё

Отдельная благодарность нашим постоянным покупателям, для вашего удобства мы открыли второй магазин по ул. Энтузиастов, 85. И как всегда рады видеть вас на пр. Калинина, 24а/1.
С днем рождения нас, а вам лёгкого пара!
Адреса магазинов в Барнауле:
- пр. Калинина, 24а/1
- ул. Энтузиастов, 85
Режим работы: с 9.00 до 19.00 — ежедневно
Телефон: +7 (3852) 601−310
Сайт: sibpechtorg.ru
E-mail: sibpechtorg@yandex.ru
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