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У СибПечьТорга День рождения! Скидка 10% на всё

Спасибо всем нашим клиентам за доверие и благодарные отзывы. Благодаря вам хочется развиваться и дарить еще больше тепла в ваши дома, и бани.

СибПечьТорг

Отдельная благодарность нашим постоянным покупателям, для вашего удобства мы открыли второй магазин по ул. Энтузиастов, 85. И как всегда рады видеть вас на пр. Калинина, 24а/1.

С днем рождения нас, а вам лёгкого пара!

СибПечьТорг

Адреса магазинов в Барнауле:

  • пр. Калинина, 24а/1
  • ул. Энтузиастов, 85

Режим работы: с 9.00 до 19.00 — ежедневно

Телефон: +7 (3852) 601−310

Сайт: sibpechtorg.ru

E-mail: sibpechtorg@yandex.ru

Социальные сети: ВКонтакте, Instagram

#сибпечьторг #деньрожденье #печи #котлы #скидки #барнаул #мебельизлипы

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