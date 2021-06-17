У жителей Алтая появилась возможность получить повышенный доход с вкладов в Россельхозбанке

На сегодняшний день порядка 19 млрд рублей доверили жители Алтайского края и Республики Алтай Россельхозбанку. Более 16,2 млрд из них приходится на вклады, остальные на текущие счета.

АО «Россельхозбанк»

В июне Россельхозбанк повысил процентные ставки по всей линейке рублевых вкладов для физических лиц. Максимальную ставку до 6% годовых можно получить по вкладу «Растущий доход» при размещении средств от 10 000 рублей на полтора года.

Для клиентов, которые предпочитают активно управлять средствами и не фиксировать сбережения на длительный срок, Россельхозбанк предлагает накопительный счет «Моя выгода», с возможностью пополнения и снятия без ограничений. С 26 апреля процентная ставка по нему увеличилась до 5% годовых и действует при условии размещения средств на счете в течение 12 месяцев и более.

До 31 июля действует акция «Жаркий процент» по вкладу «Доходный» с возможностью размещения средств до 6% годовых. В период действия акции можно открыть вклад в рублях на срок 1 или 3 года, выплата процентов будет осуществляться в конце срока. Ставка по вкладу составляет 5 и 6% годовых соответственно в зависимости от выбранного клиентом срока вклада. Минимальная сумма размещения средств во вклад всего от 3 тыс. рублей. Акционным предложением можно воспользоваться как в дистанционных каналах обслуживания, так и в офисе банка.

«Мы рады предложить нашим клиентам возможность размещения денежных средств на выгодных условиях и предлагаем различные варианты управления сбережениями. Россельхозбанк продолжает улучшать условия по сберегательным продуктам и увеличивает доходность по вкладам», — прокомментировал директор Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

РСХБ не первый год занимает лидирующие позиции среди банков по вкладам физических лиц и показывает положительную динамику роста портфеля вкладов и счетов. Сберегательные продукты можно оформить как в офисе банка, так и с использованием дистанционных каналов — Интернет-банк и Мобильный банк РСХБ, доходность в которых традиционно выше.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями открытия вкладов и накопительных счетов можно в отделениях банка, по номеру телефона Контакт-центра 8−800−100−0-100, а также на сайте Россельхозбанка www.rshb.ru.

Вклад «Растущий доход» с растущей процентной ставкой и льготным досрочным расторжением. Максимальная ставка до 6% годовых. Срок размещения — 540 дней. Вклад может быть открыт только на имя вкладчика. Процентная ставка применяется в размере, действующем на момент заключения договора и устанавливается для каждого периода нахождения денежных средств во вкладе. Минимальный размер первоначального взноса 10 000 рублей РФ. Максимальная сумма вклада не ограничена. Эффективная процентная ставка по вкладу составляет 4,5% годовых. Это предложение действует до объявления БАНКОМ решения о прекращении приема денежных средств во вклад данного вида и/или изменении его условий, в том числе размера процентной ставки. Вклад «Доходный. Акция Жаркий процент». Бесплатная карта с тарифным планом «Амурский тигр — карта к вкладу» при наличии вклада от 50 000 рублей! Открываемый через дистанционные каналы обслуживания (ежемесячная выплата процентов на счет/ капитализация процентов). Вклад открывается на имя вкладчика, а также в пользу третьего лица. Срок вклада — 365 дней, 1095 дней — для вкладов в рублях РФ Минимальный размер первоначального взноса: — при открытии в офисе Банка: 10 000 рублей; - при открытии через дистанционные каналы обслуживания: 3 000 рублей РФ. Выплата процентов производится по Вашему выбору. Пополнение вклада не предусмотрено, расходные операции по вкладу не предусмотрены. Максимальная сумма вклада не ограничена. Это предложение действует до 31.07.2021 г. Накопительный счет «Моя выгода». Счет может быть открыт через дистанционные каналы обслуживания только на имя клиента. Срок — бессрочный. Минимальный размер остатка на банковском счете — не установлен. Начисление процентов осуществляется на каждую суммовую базу на Счете на начало операционного дня по процентной ставке, установленной Банком для тарифного плана «Моя выгода» на дату начисления процентов, и определяемой в зависимости от периода нахождения суммовой базы на Счете, с учетом суммового диапазона, в который входит суммовая база. Пополнение без ограничений, расходные операции без ограничений.

АО «Россельхозбанк»