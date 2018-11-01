У жителей барнаульской многоэтажки нет тепла из-за проблем со счетчиками

Как рассказал altapress.ru собственник квартиры в этом доме Вадим, УК «Сибирский Альянс», обслуживающая дом, уверена, что проблема образовалась из-за брака, который должен устранять застройщик — просто поменять счетчики. Застройщик — компания «Союз» — не видит своей вины в произошедшем. В результате обе компании спорят уже месяц, а в ряде квартир нет тепла.
Вадим,
житель дома на С. Ускова, 33:
Стояки горячие, а вот батареи пришлось перекрыть. В результате, конечно же, воздух в квартирах не нагревается, как надо. У меня еще терпимо, я живу на последнем этаже, а вот людям в угловых и нижних квартирах, наверное, приходится несладко.
Директор УК Иван Ященко прокомментировал ситуацию altapress.ru. Он считает, что дефекты должен устранить застройщик.
Иван Ященко,
директор УК «Сибирский Альянс»:
«Союз» взял счетчики из одной квартиры на экспертизу и дал нам ответ, что их вины нет, а вода из устройств потекла по причине нарушений при запуске отопления. Но если бы так было, то, на мой взгляд, счетчики потекли бы во всех квартирах. А у нас пострадало чуть больше десятка квартир.
Сейчас, по словам Ивана Ященко, в половине пострадавших квартир тепло появилось, счетчики сами перестали течь. С остальными проблему пытаются решить в «индивидуальном порядке». Директор УК также отметил, что потекшие счетчики — не единственная их претензия к застройщику.