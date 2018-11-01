Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 ноября -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Потребитель
100

У жителей барнаульской многоэтажки нет тепла из-за проблем со счетчиками

В барнаульской 16-этажке на ул. С. Ускова, 33 несколько квартир до сих пор живут без отопления из-за проблем со счетчиками. Во время запуска отопления 2 октября в части квартир из устройств полилась вода. Из-за этого пришлось перекрыть краны на отопительных батареях. Проблему не могут устранить уже месяц.

Отопление.
Отопление.
СС0

Как рассказал altapress.ru собственник квартиры в этом доме Вадим, УК «Сибирский Альянс», обслуживающая дом, уверена, что проблема образовалась из-за брака, который должен устранять застройщик — просто поменять счетчики. Застройщик — компания «Союз» — не видит своей вины в произошедшем. В результате обе компании спорят уже месяц, а в ряде квартир нет тепла.

Вадим,
житель дома на С. Ускова, 33:

Стояки горячие, а вот батареи пришлось перекрыть. В результате, конечно же, воздух в квартирах не нагревается, как надо. У меня еще терпимо, я живу на последнем этаже, а вот людям в угловых и нижних квартирах, наверное, приходится несладко.

Директор УК Иван Ященко прокомментировал ситуацию altapress.ru. Он считает, что дефекты должен устранить застройщик.

Дом на ул. Сергея Ускова, 33.
Дом на ул. Сергея Ускова, 33.
isk-soyuz.ru

Иван Ященко,
директор УК «Сибирский Альянс»:

«Союз» взял счетчики из одной квартиры на экспертизу и дал нам ответ, что их вины нет, а вода из устройств потекла по причине нарушений при запуске отопления. Но если бы так было, то, на мой взгляд, счетчики потекли бы во всех квартирах. А у нас пострадало чуть больше десятка квартир.

Сейчас, по словам Ивана Ященко, в половине пострадавших квартир тепло появилось, счетчики сами перестали течь. С остальными проблему пытаются решить в «индивидуальном порядке». Директор УК также отметил, что потекшие счетчики — не единственная их претензия к застройщику.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка