У жителей барнаульской многоэтажки нет тепла из-за проблем со счетчиками

В барнаульской 16-этажке на ул. С. Ускова, 33 несколько квартир до сих пор живут без отопления из-за проблем со счетчиками. Во время запуска отопления 2 октября в части квартир из устройств полилась вода. Из-за этого пришлось перекрыть краны на отопительных батареях. Проблему не могут устранить уже месяц.

Как рассказал altapress.ru собственник квартиры в этом доме Вадим, УК «Сибирский Альянс», обслуживающая дом, уверена, что проблема образовалась из-за брака, который должен устранять застройщик — просто поменять счетчики. Застройщик — компания «Союз» — не видит своей вины в произошедшем. В результате обе компании спорят уже месяц, а в ряде квартир нет тепла.

Вадим,

житель дома на С. Ускова , 33:

Стояки горячие, а вот батареи пришлось перекрыть. В результате, конечно же, воздух в квартирах не нагревается, как надо. У меня еще терпимо, я живу на последнем этаже, а вот людям в угловых и нижних квартирах, наверное, приходится несладко.

Директор УК Иван Ященко прокомментировал ситуацию altapress.ru. Он считает, что дефекты должен устранить застройщик.

Дом на ул. Сергея Ускова , 33. isk-soyuz.ru

Иван Ященко,

директор УК «Сибирский Альянс»:

«Союз» взял счетчики из одной квартиры на экспертизу и дал нам ответ, что их вины нет, а вода из устройств потекла по причине нарушений при запуске отопления. Но если бы так было, то, на мой взгляд, счетчики потекли бы во всех квартирах. А у нас пострадало чуть больше десятка квартир.

Сейчас, по словам Ивана Ященко, в половине пострадавших квартир тепло появилось, счетчики сами перестали течь. С остальными проблему пытаются решить в «индивидуальном порядке». Директор УК также отметил, что потекшие счетчики — не единственная их претензия к застройщику.