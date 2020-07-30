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«Просто терпим». У жителей Ярового полгода из кранов бежит ржавая и вонючая вода

В домах Ярового в Алтайском крае уже полгода из кранов течет «ржавая и вонючая» вода. Об этом altapress.ru сообщила местная жительница Татьяна Герасимова. По словам женщины, обращение в инстанции не помогает, и люди «просто терпят».

Ржавая вода.
Ржавая вода.
altapress.ru

На видео, присланном читательницей, можно увидеть, какая вода течет из кранов в частном доме на ул. Барнаульская. Татьяна Герасимова отмечает, что у соседей — аналогичная ситуация. И в многоэтажках тоже бежит грязная вода, но, вероятно, не настолько.

Женщина уже обращалась к диспетчеру службы Яровского теплоэлектрокомплекса, где ей ответили, что никаких ремонтных работ на линии не производится. «И вообще посоветовали установить бойлер».

«Вода не только грязная, но и очень вонючая, как будто смешана с канализационной. Люди просто терпят: из двух зол выбрали терпение, а не обращение в инстанции. ЯТЭК ссылаются на ТЭЦ. Результатов никаких нет. Пригласила представителя приехать, чтобы подтвердить факт, они отказались — ехать некому», — говорит Татьяна Герасимова.

Напомним, ранее на плохую воду из-под крана жаловались жители Рубцовска. О проблемах с качеством воды говорили и барнаульцы. Кто-то жаловался на сильный запах и привкус хлора, другие сообщали о черном осадке, третьи писали, что вода ржавая или желтоватого цвета.

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